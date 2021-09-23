快訊

後悔綁定了嗎？ 五倍券、加碼券「亂象」一次看

莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「世界閃電首都」在這處 每晚千道雷光劃破夜空

中央社 / 委內瑞拉卡塔通博23日綜合外電報導
委內瑞拉的馬拉開波湖保有全球閃電最密集地點的金氏世界紀錄，可說是全球的「閃電首都」。法新社
委內瑞拉的馬拉開波湖保有全球閃電最密集地點的金氏世界紀錄，可說是全球的「閃電首都」。法新社

位於委內瑞拉的南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。在卡塔通博河（Catatumbo River）注入這座湖的地點一帶高腳屋社區，空中閃電接連不斷，每年9月達高峰。

法新社報導，馬拉開波湖（Lake Maracaibo）保有全球閃電最密集地點的金氏世界紀錄（Guinness WorldRecord）。根據美國國家航空暨太空總署（NASA）統計，當地每平方公里平均一年會出現233次閃電，整個湖區每晚閃電達數千次。

馬拉開波湖位在委內瑞拉西北部的佐里亞州（ZuliaState），當地溼地社區因為閃電頻繁而吸引科學家和觀光客好奇。這裡的現象又被稱為卡塔通博「燈塔」，原因是數世紀以來，當地居民夜晚在湖中划船時要靠這些閃電光亮來辨識方向。

馬拉開波湖的閃電不打雷，一年約有300天晚上可欣賞到無聲的「閃電秀」，頻率在9月達到高峰。

在無雲的夜晚，當地閃電在空中打出各種圖案，橫跨整道銀河。觸目所及星星之多，不需要用望遠鏡就能觀察星座。

有些閃電速度之快，肉眼甚至來不及捕捉。有些閃電則以較悠閒姿態劃破天際，或是和其他道閃電相撞。

由於這裡幾乎全無光害，使得幾乎每晚都會出現的閃電秀看來更加壯觀。這樣的環境對天文觀察家來說是難得優點，卻也反映當地民眾艱困的現實生活。

這裡沒有輸電網路，僅有少數幾台還能用的發電機，但目前也都閒置，因為委內瑞拉經濟危機導致燃料匱乏。罕見光源則來自小型家用發電機發出微弱光芒，或是漁民手電筒發出的光線。

以往會來到佐里亞州欣賞閃電奇景的外國遊客，現在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和委內瑞拉經濟問題而不見蹤影。

40歲的當地女漁民羅梅拉（Marianela Romera）臉龐飽經風霜，使她看來比實際年齡老許多。她對這裡的閃電現象引起的科學好奇心無感，只說這些閃電能「讓我們知道要往哪走」。

美國國家航空暨太空總署指出，馬拉開波湖的獨特地理位置和理想氣候條件有助發展閃電風暴。這座湖緊鄰安地斯山脈（Andes Mountains）的一部分，夜晚當較涼的山風和湖上溫暖潮濕的空氣相撞，便會產生大量閃電。

委內瑞拉 金氏世界紀錄

延伸閱讀

璨樹颱風中心閃電對流密布 彭啟明：下午沒事別出門

強颱璨樹閃電落雷不斷 彭啟明慶幸沒有直接登陸

康是美推agnès b.精品級限量加購！消費滿額千元有找

嘉義東石水中古厝「雲間閃電」倒影 攝影師捕捉雷神索爾現身

相關新聞

「世界閃電首都」在這處 每晚千道雷光劃破夜空

位於委內瑞拉的南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。在卡塔通博河（Catatumbo River）注入這座湖的地點一帶高...

她想當AV女優先動豐臀手術 遇非法母女檔注射矽膠入動脈喪命

接受非法整形手術後果可以很嚴重！26歲女子拉傑保爾（Karissa Rajpaul）2019年由南非去到美國洛杉磯，打算投身成人電影行業當AV女優，想整形後才正式出道，未料她光顧自稱「專家」的整形母女檔做豐臀手術時送命，更疑曾上傳豐臀手術的影片。母女兩人疑將混合液態矽膠打入其臀部動脈，導致她急性心肺功能障礙死亡。警方調查發現這兩母女根本沒有任何專業資格，卻在Instagram上扮整形專家招攬了許多生意，上月終拘捕2人，控以謀殺罪。

「英國楊丞琳」名利雙收 Tiffany送上數百萬肥約和珠寶

英國太陽報報導，被網友封為「英國楊丞琳」的18歲網球小將瑞度卡努日前在美網公開賽勇奪冠軍。她不僅在一夜間成為世界最受歡迎...

1200萬帶你太空旅遊！launch除了「發射」火箭還有這個意思

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）在7月11日搶先特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），登上太空船飛抵太空邊緣

抓了又放… 數千海地無證客在美等候出庭

儘管拜登政府出動飛機將擠在德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下的海地無證移民...

活下去就贏了 研究：當今蛇類物種將近 4,000 種是因恐龍滅絕

6,600 萬年前，一場毀滅性小行星撞擊事件引發後續地震、海嘯和無窮野火，導致當時稱霸地表的恐龍近乎滅絕，但某些哺乳動物、鳥類、青蛙、魚類等設法生存下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。