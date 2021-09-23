她想當AV女優先動豐臀手術 遇非法母女檔注射矽膠入動脈喪命

接受非法整形手術後果可以很嚴重！26歲女子拉傑保爾（Karissa Rajpaul）2019年由南非去到美國洛杉磯，打算投身成人電影行業當AV女優，想整形後才正式出道，未料她光顧自稱「專家」的整形母女檔做豐臀手術時送命，更疑曾上傳豐臀手術的影片。母女兩人疑將混合液態矽膠打入其臀部動脈，導致她急性心肺功能障礙死亡。警方調查發現這兩母女根本沒有任何專業資格，卻在Instagram上扮整形專家招攬了許多生意，上月終拘捕2人，控以謀殺罪。

案件發生於2019年10月，警方指拉傑保爾由南非搬到洛杉磯，希望投身成人電影行業當AV女優，但她找了一對冒充專業整形人士的母女檔，接受非正規的豐臀隆胸手術後賠上性命。

案情指，加州51歲女子Libby Adame及23歲女兒Alicia Galaz在家中經營非法整形診所，專門進行非法豐臀手術。兩母女在IG等社交媒體宣傳，聲稱能提供巴西提臀術（Brazilian buttock lift），亦即臀部補脂術，每次收費3500至4000美元，但這些都是未經准許下的矽膠注射，將液態矽膠打入臀部肌肉下方，令臀部保持自然外觀但更豐滿。據外媒指，有專業診所亦提供類似手術，收費約1萬至1.5萬美元。

整形母女檔Libby Adame（左）及女兒Alicia Galaz（右）上月被捕，將被控以謀殺罪。 圖／洛杉磯警方圖片

洛杉磯警方表示，母女曾在家中為拉傑保爾先後做3次手術，她在第3次手術時死亡。她去世前曾上傳影片，疑正在接受豐臀手術。兩母女為拉傑保爾做手術中途發現她身體有異，馬上報警，等救護員到場後她們即離開。當時到場的救護員透露，兩母女見到他們就馬上衝出門外逃去。

拉傑保爾在2019年10月15日在醫院死亡，死因是急性心肺功能障礙。驗屍官解釋，臀肌肉下方有主要動脈，隨意注射矽膠很可能會撞擊動脈，進入血液造成栓塞。而拉傑保爾的肌肉及血管內曾被人注射矽膠。警方將此案列為兇殺案處理。

洛杉磯警方調查發現，涉案兩母女完全沒有醫療相關紀錄，相信2人根本從未接受醫療培訓，沒有相關經驗，但卻自稱「專家」。她們注射的矽膠，除了包含正規整形醫生用的混合物，還混入了其他危險化學品，相信受害人多達數十甚至數百。

26歲女生Karissa Rajpaul由南非去美國想投身成人片行業，但因整形意外死亡。 圖／洛杉磯警方圖片

在拉傑保爾接受手術後死亡的消息傳出後，警方已收到數十名「受害者」的電話，聲稱曾在涉案母女的診所做過豐臀手術後，出現感染、麻痹、腫脹等情況。警方呼籲喜歡使用IG等社交媒體的年輕女性別輕信網上流傳的一些非法整形手術，千萬別貪便宜，因為手術後果可以賠上性命，而且受害者難以追究責任。

整形母女檔在今年8月5日終於被捕，當地媒體指媽媽被捕後需繳付100萬美元才能保釋，她女兒隨後也獲准保釋。警方正尋找其他受害人出庭指證母女惡行。由於兩母女只以現金交易，故要追查他們經營了多久有一定困難。

美國整形外科醫生AJ Khalil稱，母女做法極不安全兼違法，「她們殺了病人」，但實際上，現時有許多從未經專業訓練的人士私下進行矽膠注射，可能會將矽膠與機油混合使用。另一名整形外科醫生John Timothy Katzen稱，液有態矽膠對身體有毒，萬一錯誤注射入動脈可以致命，而這手術是所有整形手術中，死亡率最高的手術之一。

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文章授權轉載自《香港01》