「天火滅所多瑪」起源？ 研究指宇宙空爆毀中東古城

《舊約聖經》的《創世記》記載，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」（Sodom and Gomorrah）。根據《自然科學報告》刊登的一項新論文，研究人員發現的3600年歷史證據指向約旦河谷的「帖爾哈曼」（Tall el-Hammam）古城毀於一場「宇宙空爆」（Cosmic Airburst），可能因此啟發所多瑪毀滅的聖經故事。

每日郵報報導，來自世界各地的專家在一個1.5公尺厚燃燒層中，發掘出外表層熔成玻璃的陶器碎片、「冒泡的」泥磚與局部熔化的建築材料，均屬於一起異常高溫事件的跡象。論文指出，「比1908年西伯利亞的通古斯大爆炸（Tunguska explosion）還要更大，比當時的技術能產生的任何東西都明顯更熱」。

通古斯大爆炸的確切原因至今沒有定論，但科學界普遍歸因於一顆約50至60公尺大小的石質隕石（Stony Meteoroid）穿過地球大氣層，在東西伯利亞針葉林地帶（Eastern Siberian Taiga）上空引發一場約1200萬噸級空爆。

根據論文，這場宇宙爆炸將坐落於南約旦河谷高地的帖爾哈曼古城夷為平地，導致宮殿與周圍的護牆倒地。此外，頭骨在內的人類遺骸表明附近人類「極端的關節脫落與骨骼破碎」，並暴露在攝氏200度以上的高溫下。共同作者之一的肯尼特（James Kennett）透過聲明表示，「我們看到溫度比攝氏2000度更高的證據」。