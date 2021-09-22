立陶宛收獲甜美果實：贈疫苗後 升格台灣第7大網購市場

台灣接受立陶宛捐贈兩萬劑AZ疫苗後，對這個波羅的海小國家的好感度直線上升，協助其成功開啟在台商機。

金融時報報導，立陶宛的露特巧克力（Ruta）出國門後可能默默無聞，卻在距離8,300公里外的台灣賣得嚇嚇叫。自立陶宛3月宣布要在台北設立代表處以來，台灣的信用卡持有人總共刷卡購買了價值25億元（9,000萬美元）的立陶宛產品，讓這個人口僅300萬的國家搖身變成台灣第七大網購市場。

對1990年脫離蘇聯獨立的立陶宛而言，支持年輕小型的民主政體已經成為一種原則，不過更重要的可能是，中東歐國家發現，中國大陸的17+1機制不能給他們帶來實質的經濟利益，泰半只是公關宣傳。立陶宛今年3月退出該機制。

他們對大陸也抱有政治疑慮，尤其是大陸和俄羅斯的關係日益密切，例如舉行聯合軍演等。脫離蘇聯掌控是許多中東歐國家歷史認同的一部分。

相較於立陶宛，波羅的海三小國的另外兩個國家，愛沙尼亞和拉脫維亞，則偏好交由歐盟來主導與中國大陸的關係。愛沙尼亞議會外交事務委員會主席Marko Mihkelson表示，「必須為未來數十年考慮」，愈多出自歐盟的「共同行動」愈好。