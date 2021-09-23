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搭機坐3人座中間位能佔用2側扶手嗎？ 空服員曝：這是常識

聯合新聞網 / 綜合報導
搭機坐3人座中間位能佔用2側扶手。圖／取自：ingimage（示意圖）
搭機坐3人座中間位能佔用2側扶手。圖／取自：ingimage（示意圖）

如果你坐在飛機上3排座的中間位，2邊扶手都歸你使用嗎？該如何劃分使用權利？國外一名資深空服員米蘭（Boris Millan）日前解答了這個問題。

米蘭表示人們曾針對這個問題做了很多研究，最後得到的結論是：「坐中間位時2邊扶手都是你的！」米蘭還說這題應該是常識。

雜誌《讀者文摘》7月詢問禮儀專家也獲得相同的結論：「3人坐在飛機上同一排座位時，坐中間的人能控制2個扶手。」

禮儀專家解釋：「坐走道優點是能自由移動，還能將腳伸向走道。靠窗位置的優點則是能看到窗外景色。坐走道位跟靠窗位的人都只可能被另1個人觸碰。但坐中間的人不能輕易移動或伸展，也沒有地方靠，還可能被兩側的人觸碰，所以理應能占用2側扶手。」

但是旅遊作家威爾遜（Benét J. Wilson）提醒坐中間位的人也不要因此侵犯2旁乘客的私人空間：「每個人都要待在自己的空間裡。中間位的人只能佔有扶手而已。」

空服員

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