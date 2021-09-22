各族群生育率放緩 印度宗教人口不變

一份長達60年的研究顯示，印度國內宗教信仰人口比率並無太大變動！皮尤研究中心從1951年開始追蹤印度宗教人口，發現經過6個十年，仍由印度教和伊斯蘭教為大宗（共9成4），研究推測，這與各宗教群生育率放緩有關，雖然總人口數依舊增加，但成長幅度與比例相差不多，此外，移民、與國內宗教變換數量也都不多。

追蹤60年宗教比例

學術界日前推出重磅長期追蹤研究，探討印度宗教信仰比例演變，根據《英國廣播公司》報導，皮尤研究中心這份報告運用該國十年一次的普查數據，並做1951年起到2011年、長達60年的分析，整體而言，印度人口從1951年的3.61億，增加到2011年的12億多人，有趣的是大宗還是印度教與伊斯蘭教，較小的宗教比例也未下降。

2011年的數據顯示，印度教還是穩居國教的地位，佔了該國的79.8%，而穆斯林群體則是14.2%，兩者加總的94%與1951年的93.9%竟然幾乎一樣，只差在印度教稍稍下降4%，而伊斯蘭教增加4%，其餘較小的宗教如基督教、錫克教、佛教、耆那教也維持平盤。

該份研究推測，這與印度各宗教族群生育率放緩有關，此前生育率最高的宗教是伊斯蘭教，1991年數據指出，平均一位穆斯林婦女生育4.4個孩子，而印度教婦女則是3.3個，但到2011年前後，前者減少至2.6、後者是2.1，等同於差距縮小，這也是伊斯蘭教比例雖有上升，但上升幅度也不大，而其他宗教生育數幾乎都在1991年的2.5到2011年的1.5之間，讓總比例近乎不變，可以說印度宗教比例消長與生育率直接相關。

宗教之國集中生活

這份研究還點出幾個有趣現象，印度宗教比例與移民、宗教轉換幾乎無關，因為消長幅度與各宗教的生育率高度相關。另外，印度也是宗教信仰集中之地，該國的印度教徒佔全球印度教的94%，穆斯林人口也僅次於印尼的穆斯林而已，而超過9成的耆那教徒和錫克教徒都在印度（錫克教徒幾乎都生活在該國的旁遮普邦），展現出非常集中生活的現象。

然後該國人民幾乎都有鮮明的宗教寄託，2011年的數據顯示，只有約3萬印度人民聲稱自己是無神論者，約8百萬人表示信仰的宗教不在上述6大宗教之中，該國還有83個至少有百名信徒的小型宗教，研究員克萊默替這個宗教國家下了註解，印度的狂熱、集中化宗教信仰現象是全球獨一。

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