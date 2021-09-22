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「我們有喜了！」足球明星與前妻的侄女高調放閃 自清：結婚時沒出軌

聯合新聞網 / 綜合報導
「我們有喜了！」足球明星與前妻的侄女高調放閃。圖／取自instagram
「我們有喜了！」足球明星與前妻的侄女高調放閃。圖／取自instagram

綽號「浩克」的35歲巴西職業足球員索薩（Givanildo Vieira de Souza）19日宣布前妻的侄女卡蜜拉（Camila）懷了他第4個孩子，索薩稱與前妻以浪（Iran）離婚前並未與卡蜜拉發生關係。

索薩與32歲的卡蜜拉2019年12月向家人公開關係，去年9月結婚。以浪曾公開表示前夫與侄女的關係帶給她「巨大的痛苦」，但索薩反擊前妻對他「不忠、像對待怪物一樣對待我」的指控。

索薩認為和以浪12年婚姻並不幸福，最後會觸礁有無數個原因：「我整段婚姻都在背叛以浪。她過著偽單身生活。但她只是想保有浩克妻子的身分。」

索薩提到卡蜜拉在他為上海海港足球俱樂部效力時來到中國，並解釋2個年輕的人碰在一起最終相戀。但強調事情發生時，「2人都是單身的。」

婚姻 單身 足球 結婚 離婚

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