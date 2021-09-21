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網紅跟未婚夫出遊卻失蹤…FBI尋獲女屍 目擊者曝「她被甩巴掌」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國網紅與未婚夫出遊後失蹤。圖／取自太陽報
美國網紅與未婚夫出遊後失蹤。圖／取自太陽報

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）日前與未婚夫勞德里（Brian Laundrie）公路旅行卻離奇失蹤，有民眾曾目睹兩人肢體衝突，勞德里在路邊打了裴蒂托數個巴掌。FBI已於大提頓國家公園尋獲一具女屍，特徵與裴蒂托相符。

根據CNN報導指出，勞德里、裴蒂托在去年7月訂婚，兩人於今年6月駕駛白色露營車出發公路旅行，勞德里卻於9月11日獨自返家，裴蒂托則是離奇失蹤。

裴蒂托在旅行期間，每周都會與家人通話三次，裴蒂托母親施密特（Nicole Schmidt）表示，她在8月24日接到女兒電話，得知兩人正準備前往懷俄明州的提頓山（Teton），最後一封訊息是8月30日，訊息寫著「優勝美地國家公園沒有開放」，但施密特懷疑此封訊息並非女兒所發。

猶他州警方日前公布報案錄音檔，有民眾報案，曾目擊兩人在路邊爭吵，且還有肢體衝突，勞德里在路邊打了裴蒂托數個巴掌，兩人在人行道追逐。警方在8月12日交通攔查時，也發現兩人爭吵，裴蒂托哭著描述她與勞德里之間的爭吵，警方建議兩人分開過夜，之後並未接獲他們進一步的報案。

另外還有兩名Youtuber提供新線索，他們公佈8月27日下午6時至6時30分左右的GoPro影片，當時他們開著露營車準備在大提頓國家公園停車，卻看到一輛同樣掛著佛州車牌的白色露營車，車內全黑疑似無人，看來像是被棄車，不過他們認為是車主出去散步，沒有特別留意。

FBI已於大提頓國家公園尋獲疑具女屍，特徵與裴蒂托相符，預計21日公布驗屍結果。調查人員也持續尋找勞德里的下落，目前正在搜索住家附近的一處自然保護區。

國家公園 CNN 網紅

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