聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅跟未婚夫出遊卻失蹤…FBI尋獲女屍 目擊者曝「她被甩巴掌」
美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）日前與未婚夫勞德里（Brian Laundrie）公路旅行卻離奇失蹤，有民眾曾目睹兩人肢體衝突，勞德里在路邊打了裴蒂托數個巴掌。FBI已於大提頓國家公園尋獲一具女屍，特徵與裴蒂托相符。
根據CNN報導指出，勞德里、裴蒂托在去年7月訂婚，兩人於今年6月駕駛白色露營車出發公路旅行，勞德里卻於9月11日獨自返家，裴蒂托則是離奇失蹤。
裴蒂托在旅行期間，每周都會與家人通話三次，裴蒂托母親施密特（Nicole Schmidt）表示，她在8月24日接到女兒電話，得知兩人正準備前往懷俄明州的提頓山（Teton），最後一封訊息是8月30日，訊息寫著「優勝美地國家公園沒有開放」，但施密特懷疑此封訊息並非女兒所發。
猶他州警方日前公布報案錄音檔，有民眾報案，曾目擊兩人在路邊爭吵，且還有肢體衝突，勞德里在路邊打了裴蒂托數個巴掌，兩人在人行道追逐。警方在8月12日交通攔查時，也發現兩人爭吵，裴蒂托哭著描述她與勞德里之間的爭吵，警方建議兩人分開過夜，之後並未接獲他們進一步的報案。
另外還有兩名Youtuber提供新線索，他們公佈8月27日下午6時至6時30分左右的GoPro影片，當時他們開著露營車準備在大提頓國家公園停車，卻看到一輛同樣掛著佛州車牌的白色露營車，車內全黑疑似無人，看來像是被棄車，不過他們認為是車主出去散步，沒有特別留意。
FBI已於大提頓國家公園尋獲疑具女屍，特徵與裴蒂托相符，預計21日公布驗屍結果。調查人員也持續尋找勞德里的下落，目前正在搜索住家附近的一處自然保護區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言