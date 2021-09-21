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俄羅斯大學槍擊案6死24傷 學生求活命多人跳窗影片曝光

香港01 / 撰文：許懿安
俄羅斯彼爾姆國立大學發生校園槍擊案，學生驚恐逃生。 美聯社
俄羅斯彼爾姆國立大學發生校園槍擊案，學生驚恐逃生。 美聯社

位於俄羅斯西部城市彼爾姆（Perm）的彼爾姆國立大學（Perm State University）9月20日發生槍擊案，6死24傷。彼爾姆位於首都莫斯科以東約1100公里。

俄塔斯引述衞生部的聲明稱，根據聯邦災難醫療中心（Federal Center for Disaster Medicine，暫譯）的資料，案中6人死亡，24人在接受治療。此前的報道稱案中死亡人數為8人。

俄羅斯彼爾姆國立大學發生校園槍擊案，它位於首都莫斯科以東約1100公里。 路透社
俄羅斯彼爾姆國立大學發生校園槍擊案，它位於首都莫斯科以東約1100公里。 路透社

俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）稱，該校一名學生進入大學校園其中一幢建築物時開槍。他已被捕，身份亦已確認（此前有報道稱槍手已被擊斃）。有關方面已立案調查。

俄塔社稱事發在當地時間早上約11時，在Twitter流傳影片顯示，有身在建築物內的學生於1樓跳窗逃生。

美國《華盛頓郵報》20日引述目擊者稱聽到其他人嚇到尖叫，以及現場傳出槍聲。有些人在逃命，其他人則在課室內用雜物擋住大門。一位名為卡里亞金（Semyon Karyakin）的目擊者向路透社稱，當時有60人在課室內，人們用椅子擋住課室門。

路透社20日引述俄羅斯傳媒稱槍手18歲，較早時在社交網站上載自己手持步槍、配戴頭盔以及擁有彈藥的照片。他稱對發動襲擊已想了很久，意識到是時候「去做夢寐以求的事」。他字裏行間暗示行動涉及仇恨，跟政治和宗教無關。

俄羅斯大學爆槍擊案至少8死6傷　槍手據報已遭擊斃。

俄羅斯彼爾姆國立大學發生校園槍擊案，學生驚恐逃生。 美聯社
俄羅斯彼爾姆國立大學發生校園槍擊案，學生驚恐逃生。 美聯社

延伸閱讀：

俄羅斯大學爆槍擊案至少8死6傷　槍手據報已遭擊斃

俄羅斯喀山發生校園槍擊案11死　兩名學生跳窗逃生不幸摔亡

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 槍擊

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