俄羅斯大學槍擊案6死24傷 學生求活命多人跳窗影片曝光
位於俄羅斯西部城市彼爾姆（Perm）的彼爾姆國立大學（Perm State University）9月20日發生槍擊案，6死24傷。彼爾姆位於首都莫斯科以東約1100公里。
俄塔斯引述衞生部的聲明稱，根據聯邦災難醫療中心（Federal Center for Disaster Medicine，暫譯）的資料，案中6人死亡，24人在接受治療。此前的報道稱案中死亡人數為8人。
俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）稱，該校一名學生進入大學校園其中一幢建築物時開槍。他已被捕，身份亦已確認（此前有報道稱槍手已被擊斃）。有關方面已立案調查。
俄塔社稱事發在當地時間早上約11時，在Twitter流傳影片顯示，有身在建築物內的學生於1樓跳窗逃生。
reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021
美國《華盛頓郵報》20日引述目擊者稱聽到其他人嚇到尖叫，以及現場傳出槍聲。有些人在逃命，其他人則在課室內用雜物擋住大門。一位名為卡里亞金（Semyon Karyakin）的目擊者向路透社稱，當時有60人在課室內，人們用椅子擋住課室門。
路透社20日引述俄羅斯傳媒稱槍手18歲，較早時在社交網站上載自己手持步槍、配戴頭盔以及擁有彈藥的照片。他稱對發動襲擊已想了很久，意識到是時候「去做夢寐以求的事」。他字裏行間暗示行動涉及仇恨，跟政治和宗教無關。
俄羅斯大學爆槍擊案至少8死6傷 槍手據報已遭擊斃。
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文章授權轉載自《香港01》
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