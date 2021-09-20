日本年輕人興起「父母扭蛋論」 狂嘆一開始投錯胎努力也沒用

日本近年出現不少網絡潮語，當中「父母扭蛋」（親ガチャ）在社交平台上引起很大迴響，日本年輕人紛紛使用這個潮語表達對父母的不滿。到底「父母扭蛋」是甚麼呢？有日本節目找來專家分析「父母扭蛋」現象的成因，大家不妨評估下自己是扭到金蛋或是平凡不過的雞蛋。

「父母扭蛋」（親ガチャ）這個潮語是由代表父母的「親（Oya）」和代表扭蛋的「ガチャ（Gacha）」組成，其實就是指出生在什麼家庭、擁有怎樣的父母都是不能自己選擇的，就如扭蛋一樣全憑運氣。

「父母扭蛋」這個潮語在近年開始出現在網絡上被使用。圖翻攝自日本節目《スッキリ》

日本節目《スッキリ》最近就「父母扭蛋」現象製作了特輯，邀請了專家分析這個現象的成因。節目指出，由於自己無法選擇父母，出生在怎樣的環境都是全憑運氣，就如玩扭蛋機的過程一樣，稱之為「父母扭蛋」。

一名女生認為是有父母扭蛋存在，因為家境貧困，無法支持她繼續升學而要很早出社會工作。也有人認為自己的身高不夠高，這樣的遺傳就是「父母扭蛋失敗了」。不過也有人認為可以理解這個說法，但不喜歡把所有過錯也推到父母身上的想法等不同意見。

節目組後來也直接進行街訪，訪問年輕人對父母扭蛋的看法，一位2X歲的服務業女生坦言，自己曾經在社交平台上使用過「父母扭蛋」這個詞彙，她說從以前就和父母的關係並不是太好，在一至兩年前開始在Twitter等社交平台曾經用過父母扭蛋來抒發情緒，在和父母吵架的時候、或是有自己不喜歡的事物發生時等等就會說：「父母扭蛋失敗了啊。」到底為什麼會使用父母扭蛋這個說法呢？這名女生說，因為只要在父母身上有不滿的話只要一句「父母扭蛋」就可以簡單地表達了。

節目組接續指出，原來父母扭蛋對日本年輕人來說，是一個可以簡單地表明對父母的不滿的代名詞。因為出生時不能選擇父母，所以和父母關係不好、離家出走、父母做了自己不喜歡的事等等，所有不滿都可以一句「父母扭蛋失敗！」來概括。

另外，也有一對從地方出身的1X歲女生表達對父母扭蛋的影響的看法，她們認為比起在鄉下地方出身，大城市出身是比較好的，說大城市出身的人在升學和補習等都有多點選擇，非常羨慕。

節目組表示，年輕人因為出生時不能選擇父母，所以和父母關係不好、離家出走、父母做了自己不喜歡的事等等，所有不滿都可以一句「父母扭蛋失敗！」來概括。圖翻攝自日本節目《スッキリ》

節目組也分析，由此可見年輕人在感受到父母扭蛋成功和失敗的原因大可分成三類。首先是經濟方面。「以前想要的東西都不會買給我」、「我家可以常去旅遊，算是父母扭蛋成功了吧」等。出身地方面：「父母扭蛋成功的話就可以到遠一點的大學了」、「真想有更多學校可以選……」等。外貌方面：「想可以長高一點……」「我的體型太像父母了……」等。

不過明明一直以來都無法選擇父母，為什麼是近年才有這個用語呢？節目組認為是原因在於現今網絡發達，以前無法輕易知道他人的情況而較少比較，但現在很容易可以在網上知道富有人家等與自己的不同，比較也變得多樣性了。總括來說年輕人的不滿可分為經濟、出身地和外貌三方面。

年輕人在感受到父母扭蛋成功和失敗的原因大可分成三類。圖翻攝自日本節目《スッキリ》

節目組也訪問了父母看法，一位媽媽表示會回想自己做過的事，也感到很震驚，另一位6X歲的女士則表示這說法有點強人所難，也有人認為父母扭蛋是非常失禮的說法，「明明父母也無法選擇子女，這種說法太失禮父母了」，她表示，自己的子女也有把自己和他人比較，她則表示每個家庭也有自己的規則，不能這樣比較。

對於父母扭蛋的現象，節目組請來研究年輕人文化的土井隆義教授分析，總結出兩大原因。首先是近年的階級落差愈來愈固化，在這樣的環境下會覺得無論怎樣努力也無法改變這種固化的階級，加上現在的經濟也不如以前一樣急速成長，在數十年前泡沫經濟的年代也就是父母輩的時代，的確有努力就可向上跳的機會。但是現在大環境社會的階級已經很固定，太難翻生，因此年輕人也就放棄了。

另一個原因就是因為網絡和社交平台的普及化，現在年輕人使用網絡普遍，任何話題也會習慣在網上發表意見。變得非常容易和同一代的人比較大家的生活，因此比以前更容易感到社會和出身的不公和相對剝奪感。這些就是導致日本出現新潮語父母扭蛋的原因了。

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文章授權轉載自《香港01》