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每天80秒就能擁有理想上圍？日本美體專家親身示範按摩操

香港01 / 記者沉默是柑／報導
日本美體專家佐久間心央（さくまみお）自稱「美體研究部部長」，她是曾是模特兒及演員。圖／取自Instagram
日本美體專家佐久間心央（さくまみお）自稱「美體研究部部長」，她是曾是模特兒及演員。圖／取自Instagram

擁有美好身材是許多女孩永遠的夢想。日本有個美體專家分享一條短片，教觀眾每日做10個按摩動作就可以擁有豐滿上圍，大家可以試試看！

日本美體專家佐久間心央（さくまみお）自稱「美體研究部部長」，她是曾是模特兒及演員。她不時會在自己的YouTube頻道，上傳有關美體、運動、美胸的影片，更著書《胸は大きく、体は細く！グラマラスレンダー習慣》詳細教導如何擁有迷人身材。她聲稱自己中學時代是B罩杯，經過努力才變成現在的H罩杯，不過由於上圍的計法不同，日本的H罩杯比台灣人認知的H罩杯小一些。

近日，她上傳了一條名為「バストアップマッサージ！二の腕は細く胸は大きく！」（Best豐胸按摩！兩臂變瘦、胸部更豐滿！）的短片，介紹10個按摩胸部的動作，完成全套動作只需80秒，每日可以輕鬆完成。

這10個動作主要都是按摩上半身，不過在按摩前要注意姿勢正確，亦可以預先塗上潤膚乳，按摩的時候會更順暢。佐久間心央稱按摩可使胸部變大，不過實際效果多少，都要視乎大家的體質。

日本美體專家佐久間心央（さくまみお）自稱「美體研究部部長」，她是曾是模特兒及演員。圖／截自YouTube影片
日本美體專家佐久間心央（さくまみお）自稱「美體研究部部長」，她是曾是模特兒及演員。圖／截自YouTube影片

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文章授權轉載自《香港01》

日本 按摩 YouTube

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