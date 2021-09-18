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影／荷蘭發生2死1傷命案 男子露台持十字弓片段熱傳

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影／荷蘭發生2死1傷命案 男子露台持十字弓片段熱傳

香港01 / 撰文：成依華
荷蘭發生2死1傷命案，影片顯示疑犯疑似手持十字弓。圖／推特
荷蘭發生2死1傷命案，影片顯示疑犯疑似手持十字弓。圖／推特

荷蘭東部城市阿爾默洛（Almeo）9月17日發生2死1傷命案，當地傳媒報道，一名男子在住宅露台手持十字弓，並曾經射擊，警方之後在住宅內發現2具屍體，另有1人受傷，並指拘捕1名受傷的疑犯。目前未知疑犯是否手持十字弓的男子。

警方指發生持刀傷人案

《荷蘭時報》（Netherlands Times，暫譯）報道，事件發生在9月17日早上，有兩人遭刺傷而死，之後警方曾向疑犯開槍。現場目擊者稱聽到多下槍聲。至少6部救護車與多部警車抵達現場。

警方在Twitter發文，未提到十字弓事件，但指公寓發生持刀傷人事件，導致2人死亡、1人受傷。目前警方已控制情況。

當地電視台發布網上流傳的片段顯示，一名赤裸上身的男子曾在露台手持十字弓，並作射擊姿勢，他之後返回屋內。有傳媒更指，這名男子曾經射箭。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

荷蘭 命案

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