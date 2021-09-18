新加坡過中秋》月餅就愛榴槤味！熱門行程逛燈節？當地台灣人的3大驚奇

摘要 1.新加坡的中秋習俗，和台灣大有不同。少了台灣人最愛的烤肉行程，反而喜歡提燈籠、逛燈節。 2.月餅的款式和口味，也和台灣不同。星馬人喜歡的榴槤口味、廣東潮汕的潮式月餅、馬來西亞的老鼠月餅，都是當地人心頭好。 3.本文整理了新加坡台灣人在當地感受到的「中秋文化衝擊」，一起來看看！

中秋節到了，艾倫公司負責操作社群媒體的同事，同樣來自台灣的Ben，想趁這波節慶，促銷一番。正準備以烤肉為主題，PO文廣告，幾個台灣同事津津樂道台灣烤肉節的回憶，七嘴八舌討論了Slogan和文案，找了肉香四溢的配圖，口水正要流下來時。新加坡本地仔阿Leong經過一看，大叫：「哇勞A，做莫廣告給誰看喔！新加坡中秋節誰在烤肉啊？」頓時，把我們這幾個思鄉過度，忘了身在何處的台灣仔拉回現實。對喔！都來新加坡3年了，不要說烤肉了，烤肉架跟木炭都不知道去哪買了！

新加坡中秋熱門活動：提燈籠

那新加坡人中秋節都幹嘛去呢？提燈籠！逛花燈！

剛來新加坡時，中秋前夕在超市賣場裡除了看到月餅，還看到燈籠時，一時百思不得其解，提燈籠？那不是元宵節的事嗎？艾倫眉頭一皺，只覺得事情不單純。難道新加坡的華人跟其他華人的習俗不同嗎？仔細一查，原來自己才是井底之蛙。

華人的傳統裡，除了春節和我們所熟知的元宵節，中秋節本來就是三大燈節之一，只是沒有元宵那麼盛大。但不知道經過怎樣的遷移轉變，中秋節提燈籠、賞花燈這個習俗，在大陸各省也慢慢消失，剩下兩廣部分地區還保留了這樣的傳統。

在廣州，中秋節還有一種富有情趣的傳統風俗「樹中秋」。樹亦作豎，即將燈彩高豎起來之意，所以也叫「豎中秋」。以前到了中秋節，家家戶戶用竹條扎燈，扎成各式各樣的燈籠，有魚龍燈、鳥獸燈、花果燈等。到了夜裡，家家戶戶把燈籠豎在瓦檐或露台上，或用小燈砌成字形或種種形狀，掛於家屋高處，如平台、屋頂或高樹之上。滿城燈火，如繁星點點，以此慶賀中秋。孩子們還會互相比賽，看誰豎得高，豎得多，誰的燈籠最精巧。除了「樹中秋」，就跟台灣人元宵節提著燈籠趕去里長辦公室領禮物一樣，當地小朋友也喜歡手提花燈，在月光下嘻遊玩賞。

艾倫不是歷史學家，這個習俗的轉變也很難考究起，但星馬地區的華人，多半來自兩廣地區的移民，似乎也就把這樣的習俗給保留下來，也才有星馬地區的僑生還有港生，到了台灣求學，中秋節買不到燈籠的疑問：「這不是從小的習俗嗎？」

新加坡「中國城」牛車水

新加坡牛車水的街道旁亮起中秋節花燈。圖為資料照。新華社

因為疫情的影響，今年中秋節的氛圍似乎來得晚了許多，月餅的促銷活動直到八月底才慢慢宣傳了起來。沒有商業促銷的帶動，自然沒什麼年節氣氛，直到九月初一則《聯合早報》的通知從手機跳出來：「牛車水掛燈飾，公眾：今年嫦娥『變美了』」才算是正式拉開序幕！

新加坡的牛車水，英文名稱Chinatown，顧名思義是新加坡的唐人街，是新加坡歷史上重要的華人聚集地。不過在一個華人比例超過70％的國家有個中國城，艾倫還是覺得怪怪的。舉凡華人的節慶，在這裡總要大大凸顯一下，一方面是文化傳承，一方面也是觀光旅遊的賣點。特別是每年華族兩大節慶：春節和中秋兩個節日，總要在這裡張燈結彩，每年還會舉行亮燈儀式。

今年高達12米的嫦娥奔月燈飾，連同900個造型各異的燈飾照耀牛車水的街道。其中嫦娥花燈總是最受到矚目，今年的嫦娥總算是正常版的了！前年的嫦娥被批評長得像吳剛，不男不女，才剛站上街頭兩天，馬上進廠整容一番，恢復女神模樣。去年來個Q版的嫦娥，沒想到肚腹造型太飽滿，社群媒體一片嫦娥懷孕的傳聞四起，吳剛差點又成了罪魁禍首。還好玉兔總是可愛的兔兔造型，不然這月亮三劍客的關係還真的扯不清。

除了到牛車水體驗一下濃濃的節慶氣息之外，新加坡人更愛湧向濱海灣花園，就是有天空樹或者稱為超級樹的那個花園，免費觀賞燈會。說「湧向」這個動詞，一點都不為過，艾倫只要在節慶時期去湊熱鬧，那裡的人潮一定是像波濤洶湧一樣的湧入花園裡。特別是新加坡已經決定和病毒共存，悶久的群眾，肯定要淹沒整個花園。到時候怎麼維持一米的社交安全距離，恐怕是一大難題。

因為疫情的關係，今年特別打造了祈福天燈，是燈展中最大的燈飾，寬32米，高19米。超過70個大小不一的天燈掛在3棵超級樹上，十分壯觀。其他還有6組巨型燈飾，預計會照亮整個濱海灣花園。寫到這裡，正在烤肉的你，應該很難想像南國的中秋是如此的元宵吧？

五花八門月餅款式：冰皮、老鼠、榴槤

除了以上的習俗跟台灣大不同之外，賞月跟吃月餅這兩個傳統，倒是全球華人一家親，別無二致。中秋在新加坡更是送禮的大節日，五花八門的月餅口味，爭奇鬥豔的月餅禮盒，撐起整個中秋節的無限商機。

先說說月餅型式吧！除了傳統的形式，這裡的傳統是指包著蓮蓉內餡的廣式月餅，不是台灣的綠豆椪。天氣燠熱的南洋地區，冰冰涼涼的冰皮月餅則是大家最愛。還有因為移民的傳統，來自廣東潮汕的潮式月餅則是老人家的心頭好。另外，艾倫還意外發現自己從沒看過，頭尾尖尖長的像小老鼠，來自馬來西亞居鑾馳名的老鼠月餅。

至於月餅口味，榴槤月餅的存在，絕對是嗅覺上的不可忽視。各家月餅大多不會放過這個討好星馬人的在地口味。艾倫因為不敢吃榴槤，還一度被當地人開玩笑說PR拿不到是因為不會吃榴槤。可見榴槤在此的地位，不可撼動。

除此之外，月餅的口味可真是千奇百怪，從最基本的蓮蓉蛋黃，奶黃流沙，到進階版的娘惹斑蘭、各色水果，再到創意十足的清酒燒酒、寒天啵啵、焦糖海鹽⋯⋯簡直族繁不及備載！艾倫光看8頻道網站上的廣告特輯，整理出來的月餅口味就超過百多種。

中秋送禮：吃包裝，不吃月餅

另外，新加坡人好興送禮，除了春節之外，中秋送的最勤。所以月餅除了口味要千變萬化之外，各家月餅禮盒的包裝更是挖空心思爭奇鬥豔。種類繁多做工之細膩，簡直叫艾倫歎為觀止。這麼說好了，一盒包裝特殊設計的月餅禮盒，售價甚至飆上百元新幣（約台幣2100元），以艾倫公司也賣月餅的成本經驗來計算，月餅恐怕只佔成本的3分之1，其他70幾塊新幣大慨是用來做禮盒的。連本地人都說，送禮市場是吃包裝不是吃月餅。

某知名巧克力品牌用燻黑的木盒來裝巧克力月餅，這算是入門款而已。今年因為疫情，月餅促銷都不能試吃，有廠商就想出月餅盒子做成棋盤，來逛月餅攤位時，顧客不能試吃乾脆下盤棋算了，遇到洋人來買，沒關係，咱們有西洋棋版的。更不要說各家酒店（這裡的飯店）禮盒的紙板，厚度硬到艾倫懷疑自己踩上去都不會扁的程度。

艾倫公司的咖啡和本地知名的黃梨塔廠商合作的月餅禮盒，則是富有環保概念，買月餅將來還可以參加永生花藝課，把禮盒翻開來成一個永生花的盆栽架子。真是哪裡有錢賺，哪裡就有創意啊！

舉頭望明月，低頭思故鄉！將進酒的李白也有放不開的時候，更何況是艾倫！人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。只能學學蘇東坡大佬，向台灣的親朋好友喊：「但願人長久，千里共嬋娟。」人在新加坡，沒有中秋假可放，艾倫今年決定將台式中秋習俗在異地發揚光大，已經準備入手烤肉架，打算在自家頂樓天台上一家烤肉萬家香，引領風潮！

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