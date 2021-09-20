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老夫婦花千萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後變調「天天吃冷凍食品」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage
日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

在高齡化社會下，坊間雖然有許多長照機構，然而這些地方到底能不能提供銀髮族安詳的晚年，卻是件十分令人擔憂的事。最近日本媒體，就披露一則金額昂貴，卻讓人大失所望的機構案件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名佐藤俊男的七十歲男士，與他的老伴加起來共存了高達3000萬日幣（約相當於新台幣759萬元）的家產。為了過上舒適的老年生活，他們四年前決定搬到關東一家設在海邊，內裝有如高級度假飯店，並且提供三餐的養老院居住。

佐藤夫婦進入這家養老院初期，日子確實過得很令人滿意。養老院提供他們新鮮生魚片、天婦羅等飯店等級的料理，還有天然溫泉浴場可以泡澡。不只他們很舒適，與其他入住者的交流也令人十分愉快。而館內還有獲得證照，專業的看護師照顧大家，幫大家做健康管理，且會替行動不便的老人們跑腿，服務相當周到。

然而，就在過了一年左右，養老院突然換掉經營者，多數員工也因為經營困難而離職。此後生活品質一落千丈，不只跑腿和健康管理的服務沒了，每天吃的東西都換成隨便熱一熱的冷凍食品而已。佐藤打聽之下，才知道土地所有權已經被賣給了新的金主，而顯然對方沒有認真經營的心態。

於是佐藤夫婦開始打算辦理退出手續。由於當初入住時談好的條件，是只要支付3000萬日幣的頭期款，以及每個月11萬（約相當於新台幣2萬7854元）日幣的租金，就能夠持續住在這裡。並承諾要是入住三年以內退出，就會歸還頭期款的30％。然而過了幾年，應該退還的頭期款，加上預先支付合計1200萬日幣（約相當於新台幣303萬元），至今都沒有如實歸還。

佐藤憤而一狀告上法院，這才發現這家公司財務問題巨大，不只已經欠下日本政府超過一億元（約相當於新台幣2532萬元）的年金與勞保款項，內部員工也因為欠薪正進行官司。對於未來能否討會這筆錢，佐藤夫婦感到十分悲觀，只希望所剩不多的時日，能夠沒留遺憾的度過。

日本 長照

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