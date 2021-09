跨種族愛情？雄性海豚狂戀女研究助理 分離後絕望輕生

《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)這部電影現正熱映中,但身為主演且是加拿大華裔的劉思慕,前幾年談論到父母移民是因為中國像極了第三世界國家,被中國人指此言論辱華,恐將導致電影無法在中國上映。但實際上,真的是現在才開始意識到超級英雄宇宙的中國敏感問題嗎?其實根源必須將從更早的歷史開始談起,而且這狀況可能當下政治有關。

2021-09-17 15:07