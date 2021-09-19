快訊

釋迦蓮霧被禁 廈門、長三角進口台商哀號轉行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我們都被截肢了」 退伍軍人在收容所第一眼就愛上牠！

聯合新聞網 / 綜合報導
截肢退伍軍人在收容所遇見遭遇相同的狗。圖／取自dailymail
截肢退伍軍人在收容所遇見遭遇相同的狗。圖／取自dailymail

美國42歲退伍軍人歐洛可（Dane Orozco）5年前傷重截肢後度過一段沮喪的歲月，但他在動物收容所遇見同樣截肢的狗狗肯恩（Kane）後，立刻愛上牠並獲得力量。歐洛可說當時知道自己注定要帶這隻狗回家。

歐洛可提到日前為了揮別長期難過的情緒，決定去收容所看看狗，因為這幾年唯一讓他感到快樂的事情就是養狗。他表示第一眼看到肯恩時，「就愛上了牠了，立即跟自己說要帶牠回家。我們的右腿都被截肢了。」

肯恩在被汽車撞到嚴重骨折後失去了右側前腿。牠在與歐洛可相遇的隔月，就跟著歐洛可走出收容所，準備開啟他們的新生活。

歐洛可透露肯恩已經完全適應了新生活，每天都變得更強壯、更有自信：「牠跑起來就像擁有4條腿一樣。無論我走到哪裡，他都會如影隨形跟著我。」

歐洛可還稱肯恩徹底改變了他的生活，治癒他的心靈：「當我情緒低落時，只要求助於他，情緒就立刻好轉了。」

歐洛可與肯恩相遇的影片獲得了超過400萬個按讚，網友都對2人惺惺相惜的愛感到動容不已表示：「這讓我瞬間落淚。我只能說他們之間擁有很深的羈絆」、「今晚原本不打算哭的，但現在一整個hold不住」、「拜託拍成電影他們的生命創造出這個美麗時刻。」

歐洛可很訝異影片在網上爆紅，指出：「沒想到會觸動這麼多人。我很高興我們找到了彼此，能成為彼此的拐杖。」

退伍軍人 動物收容所 寵物

延伸閱讀

在家門口「被割草機碾壓」 女斷腳趾驚悚畫面曝光

汶川大震失去右腿 中國王睿在東京帕運桌球奪金

工傷右腿被截肢 老伯用木棍繩子自製義肢

她患淋巴水腫雙手硬如球棒 醫師這招讓她重獲新生

相關新聞

「我們都被截肢了」 退伍軍人在收容所第一眼就愛上牠！

美國退伍軍人歐洛可傷重截肢後度過一段沮喪的歲月，但他在動物收容所遇見同樣截肢的狗狗後，立刻愛上牠還說當時知道自己注定要帶這隻狗回家。

日本計程車司機近半逾65歲 意外頻傳引關注

日本近年接連發生計程車司機肇事意外，甚至造成無辜路人死傷。根據統計，日本約26萬名受雇計程車司機中，高達47%是65歲以...

從艾菲爾鐵塔起步 法國走繩好手懸空橫越600公尺

法國27歲走繩好手鮑蘭（Nathan Paulin）今天成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）橫空跨越...

古典音樂界巨星 馬友友獲頒高松宮文化紀念獎

第三十二屆《日本高松宮殿下世界文化記念獎》於前日公布得獎者，本屆音樂類別由華裔大提琴家馬友友獲得。

任務完成！SpaceX「平民太空團」返地球 降落佛州海面

SpaceX公司的「平民太空團」於美東時間18日晚間7點09分左右返回地球，降落在佛州沿岸的大西洋中。4名業餘太空人在太...

身高縮水？全球平均身高最高的荷蘭人 年輕一代變矮了

荷蘭是全球平均身高最高的國家，然而年輕世代的身高似乎變矮了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。