「我們都被截肢了」 退伍軍人在收容所第一眼就愛上牠！

美國42歲退伍軍人歐洛可（Dane Orozco）5年前傷重截肢後度過一段沮喪的歲月，但他在動物收容所遇見同樣截肢的狗狗肯恩（Kane）後，立刻愛上牠並獲得力量。歐洛可說當時知道自己注定要帶這隻狗回家。

歐洛可提到日前為了揮別長期難過的情緒，決定去收容所看看狗，因為這幾年唯一讓他感到快樂的事情就是養狗。他表示第一眼看到肯恩時，「就愛上了牠了，立即跟自己說要帶牠回家。我們的右腿都被截肢了。」

肯恩在被汽車撞到嚴重骨折後失去了右側前腿。牠在與歐洛可相遇的隔月，就跟著歐洛可走出收容所，準備開啟他們的新生活。

歐洛可透露肯恩已經完全適應了新生活，每天都變得更強壯、更有自信：「牠跑起來就像擁有4條腿一樣。無論我走到哪裡，他都會如影隨形跟著我。」

歐洛可還稱肯恩徹底改變了他的生活，治癒他的心靈：「當我情緒低落時，只要求助於他，情緒就立刻好轉了。」

歐洛可與肯恩相遇的影片獲得了超過400萬個按讚，網友都對2人惺惺相惜的愛感到動容不已表示：「這讓我瞬間落淚。我只能說他們之間擁有很深的羈絆」、「今晚原本不打算哭的，但現在一整個hold不住」、「拜託拍成電影他們的生命創造出這個美麗時刻。」

歐洛可很訝異影片在網上爆紅，指出：「沒想到會觸動這麼多人。我很高興我們找到了彼此，能成為彼此的拐杖。」