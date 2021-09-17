快訊

國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

越野機車男尖石山區失聯7天找到了 虛弱躺河床待援

SpaceX全平民組員上太空 首度報平安：健康開心

中央社 / 華盛頓16日綜合外電報導
SpaceX首批太空旅客美東時間15日順利升空，展開為期3天旅程，這是一支全由平民組成的團隊，創太空旅遊業的歷史。圖／twitter Inspiration4
SpaceX首批太空旅客美東時間15日順利升空，展開為期3天旅程，這是一支全由平民組成的團隊，創太空旅遊業的歷史。圖／twitter Inspiration4

美國太空探索科技公司（SpaceX）昨晚在Inspiration4開創性任務中將全平民組員送上太空後，今天首度對外更新近況，表示組員都「健康、開心，正舒適地休息中」。

美國電商公司Shift4 Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）昨晚帶領3名太空菜鳥從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空，進行為期3天的旅程，最後再濺落於佛州外海。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX表示，這4名太空觀光客「繞行地球5圈半，完成了第一輪科學研究，享用了2頓餐點」，接著上床入睡。

馬斯克發推文透露他曾親自和組員通話，並表示「一切都很好」。

4人醒來後將首度從「乘龍」（Crew Dragon）太空船圓頂向外看，這個大型觀景圓頂取代了對接裝置，首度被安裝在這艘太空船上。

億萬富翁艾薩克曼、醫師助理阿索諾（Hayley Arceneaux）、地球科學家普羅克特（Sian Proctor）及航太數據工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）的目標高度為575公里，有時飛到590公里的高度，環繞地球軌道。

這個高度比距離地球420公里遠的國際太空站（International Space Station）還要深入太空，也比2009年哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）維修任務以來、任何一名太空人從地球出發冒險的距離還要遠。

Inspiration4任務旨在替聖朱德兒童研究醫院（St.Jude Children's Research Hospital）募款2億美元，並研究外太空對太空人身體的生理影響。

不過該任務最主要的目標，是要證明美國和SpaceX等私人企業尋求讓宇宙進一步商業化之際，人人都能上太空。

太空人 SpaceX 馬斯克

延伸閱讀

SpaceX領航 全平民飛上太空

38歲富豪為參加SpaceX太空旅 行前訓練苦讀300頁資料

為什麼Tesla車款不搭載Apple CarPlay 馬斯克與庫克不對盤嗎?

沒有方向盤、70萬元入門車「Tesla Model 2」 傳2023年問市搶攻平價電動車市場

相關新聞

SpaceX全平民組員上太空 首度報平安：健康開心

美國太空探索科技公司（SpaceX）昨晚在Inspiration4開創性任務中將全平民組員送上太空後，今天首度對外更新近...

內部文件遭揭穿 Facebook 早知 IG 是毒品

十幾歲是青少年自我認同迅速發展的時期，但社群媒體扭曲社會現實，關注名人身體與生活照片，讓全球青少年都陷入自己不夠好的虛假漩渦。其實 Facebook 過去 3 年動員龐大資源深入研究年輕用戶，早就知道 IG 是種毒品，尤其對十幾歲女孩產生不良影響。

戲院仍有救、泊車小弟主角 《尚氣》大賣告訴世人三件事

「那些唱衰我們的酸民，可憐哪！」這是《尚氣與十環傳奇》（以下簡稱《尚氣》）男主角劉思慕（Simu Liu）的推特留言。這部上映前被黑最慘的超級英雄電影，上映後票房、口碑卻雙雙告捷。

美國好市多員工拍片諷公司太佛心 死聖誕樹、舊床單「通通全額退！」

美國Costco員工漢娜（Hannah）日前在社群平台分享一段影片，透露自己「常遇到的退貨問題」。

目睹兒子出生過程嚇壞 曾駐守阿富汗軍人爸罹患創傷後壓力症候群

英國一名曾駐守阿富汗的30歲軍人培恩（Dean Payne）因目睹妻子分娩，竟罹患「創傷後壓力症候群」。

SpaceX領航 全平民飛上太空

SpaceX的一枚獵鷹9號火箭15日成功點火升空，載人進入地球軌道，創下太空史的壯舉：火箭上的四名乘客全是平民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。