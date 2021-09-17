目睹兒子出生過程嚇壞 曾駐守阿富汗軍人爸罹患創傷後壓力症候群

英國一名曾駐守阿富汗的30歲軍人培恩（Dean Payne）因目睹妻子分娩，竟罹患「創傷後壓力症候群」（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，人受創傷後產生的精神疾病）。

培恩回顧當時妻子在產房一頭痛苦地尖叫著，另一頭則是醫生為他剛出生的長子進行心肺復甦術。培恩在長達11小時的過程夾在中間感受無助。

培恩曾駐守阿富汗5個月，對於排解壓力的方式不陌生。但他罹患創傷後壓力症候群的原因並非軍旅生活，而是目睹長子出生的過程。

培恩提到成為父親的壓力截然不同：「我兒子沒呼吸的那40秒是我此生最糟糕的時刻。事後我腦海不斷閃現當時情景，還會從惡夢中尖叫著醒來，而且有好幾年都生活在強烈的焦慮狀態中。」

培恩的狀況在新手爸爸族群裡或許不算罕見。期刊《Journal of Affective Disorders》研究顯示，在妻子懷孕到小孩出生後1年出現心理健康問題的男性，自殺風險比他們人生其他時期高47倍。

培恩表示因目睹孩子出生而罹患創傷後壓力症候群可能讓有些男人感到羞恥，但認為：「人們應該要有更開放的心態。若沒有尋求正確管道協助自己度過創傷，後果可能不堪設想。」

心理學博士梅耶斯（Andrew Mayers）贊同培恩的觀點：「英國父親直到1970年代才開始走進產房，現在99%父親都這麼做。通常開始出現問題時焦點都會放在母親或嬰兒身上，但當父親處在壓力下，不知道他們所愛的人發生什麼事時，就有罹患創傷後壓力症候群的風險。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )