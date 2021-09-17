快訊

國民黨不滿政院3+11報告 撕毀撒向蘇貞昌阻止專案報告

越野機車男尖石山區失聯7天找到了 虛弱躺河床待援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

目睹兒子出生過程嚇壞 曾駐守阿富汗軍人爸罹患創傷後壓力症候群

聯合新聞網 / 綜合報導
軍人爸爸因目睹兒子誕生罹患創傷後壓力症候群。圖／取自dailymail
軍人爸爸因目睹兒子誕生罹患創傷後壓力症候群。圖／取自dailymail

英國一名曾駐守阿富汗的30歲軍人培恩（Dean Payne）因目睹妻子分娩，竟罹患「創傷後壓力症候群」（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD，人受創傷後產生的精神疾病）。

培恩回顧當時妻子在產房一頭痛苦地尖叫著，另一頭則是醫生為他剛出生的長子進行心肺復甦術。培恩在長達11小時的過程夾在中間感受無助。

培恩曾駐守阿富汗5個月，對於排解壓力的方式不陌生。但他罹患創傷後壓力症候群的原因並非軍旅生活，而是目睹長子出生的過程。

培恩提到成為父親的壓力截然不同：「我兒子沒呼吸的那40秒是我此生最糟糕的時刻。事後我腦海不斷閃現當時情景，還會從惡夢中尖叫著醒來，而且有好幾年都生活在強烈的焦慮狀態中。」

培恩的狀況在新手爸爸族群裡或許不算罕見。期刊《Journal of Affective Disorders》研究顯示，在妻子懷孕到小孩出生後1年出現心理健康問題的男性，自殺風險比他們人生其他時期高47倍。

培恩表示因目睹孩子出生而罹患創傷後壓力症候群可能讓有些男人感到羞恥，但認為：「人們應該要有更開放的心態。若沒有尋求正確管道協助自己度過創傷，後果可能不堪設想。」

心理學博士梅耶斯（Andrew Mayers）贊同培恩的觀點：「英國父親直到1970年代才開始走進產房，現在99%父親都這麼做。通常開始出現問題時焦點都會放在母親或嬰兒身上，但當父親處在壓力下，不知道他們所愛的人發生什麼事時，就有罹患創傷後壓力症候群的風險。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

阿富汗 英國 嬰兒 懷孕 軍人

延伸閱讀

23歲男翹班謊稱「確診染疫」 露餡被抓包下場超慘

叫不動清房間？ 爸爸曝「一小物」輕鬆讓孩子乖乖收拾

口吃男被老師看衰「畢不了業」 如今成為醫學協會會長

40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

相關新聞

SpaceX全平民組員上太空 首度報平安：健康開心

美國太空探索科技公司（SpaceX）昨晚在Inspiration4開創性任務中將全平民組員送上太空後，今天首度對外更新近...

內部文件遭揭穿 Facebook 早知 IG 是毒品

十幾歲是青少年自我認同迅速發展的時期，但社群媒體扭曲社會現實，關注名人身體與生活照片，讓全球青少年都陷入自己不夠好的虛假漩渦。其實 Facebook 過去 3 年動員龐大資源深入研究年輕用戶，早就知道 IG 是種毒品，尤其對十幾歲女孩產生不良影響。

戲院仍有救、泊車小弟主角 《尚氣》大賣告訴世人三件事

「那些唱衰我們的酸民，可憐哪！」這是《尚氣與十環傳奇》（以下簡稱《尚氣》）男主角劉思慕（Simu Liu）的推特留言。這部上映前被黑最慘的超級英雄電影，上映後票房、口碑卻雙雙告捷。

美國好市多員工拍片諷公司太佛心 死聖誕樹、舊床單「通通全額退！」

美國Costco員工漢娜（Hannah）日前在社群平台分享一段影片，透露自己「常遇到的退貨問題」。

目睹兒子出生過程嚇壞 曾駐守阿富汗軍人爸罹患創傷後壓力症候群

英國一名曾駐守阿富汗的30歲軍人培恩（Dean Payne）因目睹妻子分娩，竟罹患「創傷後壓力症候群」。

SpaceX領航 全平民飛上太空

SpaceX的一枚獵鷹9號火箭15日成功點火升空，載人進入地球軌道，創下太空史的壯舉：火箭上的四名乘客全是平民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。