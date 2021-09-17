快訊

在辦公室工作比餐廳內用更危險？專家曝10個最易染疫之處

1000元國旅券怎抽看這！觀光局：這天前登記有4次機會

Inspiration4飛行任務順利完成 讓SpaceX達成乘載民間人士登上太空里程碑

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早完成的Inspiration4飛行任務中，SpaceX也正式完成首次將民間人士送上太空軌道，甚至參與此次飛行任務的4名機組成員都是第一次登上太空。

而此次飛行任務也讓SpaceX在維珍銀河藍色起源之後，順利完成將民間人士送上太空軌道的里程碑。而此次飛行任務也不像維珍銀河、藍色起源僅進行短時間旅程，而是會在高達540公里左右的軌道停留約三天時間，並且透過Apple Watch等蘋果裝置記錄太空飛行對身體產生影響。

同時，由於此次飛行任務並未準備與太空站對接，因此並不需要配合特定時間發射，而在目標抵達高度選擇也相對有彈性。

參與此次飛行任務的4名機組成員，分別是出資完成此次飛行任務的億萬富翁，同時本身也有豐富飛行經驗，更是支付服務業者Shift4 Payments執行長身分的Jared Issacman，以及本身為地球科學教授，過去曾參與美國太空總署太空人選拔，但最終未能獲選的Sian Proctor。

另外2名成員則分別為聖裘德兒童研究醫院醫師助理，並且將以此次飛行任務協助聖裘德兒童研究醫院癌症項目募款2億美元的Hayley Arceneaux，而本身為退役軍人與資料工程師身分的Chris Sembroski，則是因為友人抽選獲得Inspiration4飛行任務成為第四名成員機會，並且讓給自己參與，因此在飛行任務中成為最不帶目的性參與的機組成員。

在正式登上太空之前，4名機組成員其實都沒有相關經驗，因此在此次飛行任務之前便進行半年左右的訓練，其中包含透過模擬環境讓身體適應在太空狀態的情況，以及學習相關知識，以利應對各類突發狀況。

至於此次任務是透過SpaceX旗下Falcon 9火箭作為推動器，機組成員乘坐的太空艙則是先前已經完成幾次升空任務的Endeavour，同時因為無需與太空站對接，因此Endeavour頂端改為半球狀的透明罩，讓機組成員可以更容易一覽太空景象，並且能透過頂端攝影機進行拍攝。

此次發行任務除了讓SpaceX也首次完成將一般民間人士送上太空的里程碑，同時也顯示接下來SpaceX也能繼續擴展民間太空旅行發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 SpaceX 癌症

延伸閱讀

「旅外太空」7個月！太空種子抵台 開箱畫面曝光

38歲富豪為參加SpaceX太空旅 行前訓練苦讀300頁資料

科技新勢力 低軌道衛星

進入軌道!SpaceX送4付費顧客升空 開展太空旅行事業

相關新聞

內部文件遭揭穿 Facebook 早知 IG 是毒品

十幾歲是青少年自我認同迅速發展的時期，但社群媒體扭曲社會現實，關注名人身體與生活照片，讓全球青少年都陷入自己不夠好的虛假漩渦。其實 Facebook 過去 3 年動員龐大資源深入研究年輕用戶，早就知道 IG 是種毒品，尤其對十幾歲女孩產生不良影響。

戲院仍有救、泊車小弟主角 《尚氣》大賣告訴世人三件事

「那些唱衰我們的酸民，可憐哪！」這是《尚氣與十環傳奇》（以下簡稱《尚氣》）男主角劉思慕（Simu Liu）的推特留言。這部上映前被黑最慘的超級英雄電影，上映後票房、口碑卻雙雙告捷。

美國好市多員工拍片諷公司太佛心 死聖誕樹、舊床單「通通全額退！」

美國Costco員工漢娜（Hannah）日前在社群平台分享一段影片，透露自己「常遇到的退貨問題」。

SpaceX領航 全平民飛上太空

SpaceX的一枚獵鷹9號火箭15日成功點火升空，載人進入地球軌道，創下太空史的壯舉：火箭上的四名乘客全是平民。

Inspiration4飛行任務順利完成 讓SpaceX達成乘載民間人士登上太空里程碑

在稍早完成的Inspiration4飛行任務中，SpaceX也正式完成首次將民間人士送上太空軌道，甚至參與此次飛行任務的4名機組成員都是第一次登上太空。

巴黎地標凱旋門全被包覆 故環境藝術大師構想實現

環境藝術大師克利斯托（Christo）生前長久夢想的包裹凱旋門計畫終於實現，法國總統馬克宏（Emmanuel Macro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。