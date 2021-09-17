Inspiration4飛行任務順利完成 讓SpaceX達成乘載民間人士登上太空里程碑

在稍早完成的Inspiration4飛行任務中，SpaceX也正式完成首次將民間人士送上太空軌道，甚至參與此次飛行任務的4名機組成員都是第一次登上太空。

而此次飛行任務也讓SpaceX在維珍銀河、藍色起源之後，順利完成將民間人士送上太空軌道的里程碑。而此次飛行任務也不像維珍銀河、藍色起源僅進行短時間旅程，而是會在高達540公里左右的軌道停留約三天時間，並且透過Apple Watch等蘋果裝置記錄太空飛行對身體產生影響。

同時，由於此次飛行任務並未準備與太空站對接，因此並不需要配合特定時間發射，而在目標抵達高度選擇也相對有彈性。

參與此次飛行任務的4名機組成員，分別是出資完成此次飛行任務的億萬富翁，同時本身也有豐富飛行經驗，更是支付服務業者Shift4 Payments執行長身分的Jared Issacman，以及本身為地球科學教授，過去曾參與美國太空總署太空人選拔，但最終未能獲選的Sian Proctor。

另外2名成員則分別為聖裘德兒童研究醫院醫師助理，並且將以此次飛行任務協助聖裘德兒童研究醫院癌症項目募款2億美元的Hayley Arceneaux，而本身為退役軍人與資料工程師身分的Chris Sembroski，則是因為友人抽選獲得Inspiration4飛行任務成為第四名成員機會，並且讓給自己參與，因此在飛行任務中成為最不帶目的性參與的機組成員。

在正式登上太空之前，4名機組成員其實都沒有相關經驗，因此在此次飛行任務之前便進行半年左右的訓練，其中包含透過模擬環境讓身體適應在太空狀態的情況，以及學習相關知識，以利應對各類突發狀況。

至於此次任務是透過SpaceX旗下Falcon 9火箭作為推動器，機組成員乘坐的太空艙則是先前已經完成幾次升空任務的Endeavour，同時因為無需與太空站對接，因此Endeavour頂端改為半球狀的透明罩，讓機組成員可以更容易一覽太空景象，並且能透過頂端攝影機進行拍攝。

此次發行任務除了讓SpaceX也首次完成將一般民間人士送上太空的里程碑，同時也顯示接下來SpaceX也能繼續擴展民間太空旅行發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》