喝下販賣機飲料昏迷死亡 日本「巴拉刈毒殺案」兇手逍遙法外30年

日本在1985年曾發生駭人聽聞的社會案件「巴拉刈連續毒殺事件」，嫌犯透過在販賣機，放置含有農藥的飲料，藉此引誘不知情民眾喝下，除了造成十幾人喪命之外，至今仍未查出嫌犯的真實身份與目的為何。

根據日本媒體「FLASH」報導，1985年4月至11月間，日本各地發生十幾起毒殺案件。嫌犯在自動販賣機的飲料中，注入了只需要15cc就能毒殺人類的農藥「巴拉刈」，並把飲料放置在販賣機的投遞口中，假裝是忘記把飲料拿走一樣，誘騙受害者上當喝下身亡。

報導指出，飲料瓶中投毒謀殺的案例，在1977年就已經發生過。當時嫌犯是將混入氰酸鉀的可樂放在電話亭內，結果一位男學生喝下後便昏迷身亡。1985年巴拉刈毒殺事件不排除是模仿該次案件，且當時巴拉刈販售的管控十分寬鬆，只要超過18歲以上並持有印章，誰都能買下這個危險性極高的農藥。

當年4月在廣島爆發第一起案件後，直到11月間，日本各地陸陸續續發生了十幾起類似手法的案件。除了巴拉刈之外，還有參雜其他農藥的案件，但屬巴拉刈造成的死傷最為慘重，總計有12人因此身亡。

由於當時沒有攝影機，因此完全無法掌握犯人行蹤，甚至也無法確認兇手是不是同一人，如今都已經過了追訴年限。事後為了防範類似事件再度發生，廠商也改動飲料包裝設計，讓飲料是否開瓶過變得更加一目了然，以免再有不幸的被害者出現。