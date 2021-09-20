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因小三一句話詐領紓困金 警官騙到手卻丟了百萬退休金

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位警官詐領百萬日圓紓困金被抓到，因此損失了高達兩千萬日圓的退休金。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位警官詐領百萬日圓紓困金被抓到，因此損失了高達兩千萬日圓的退休金。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

新冠肺炎疫情重挫了世界經濟，各國政府為了挽救，紛紛祭出各種紓困方案。原意雖然是想幫助民眾度過難關，然而卻也有人利用規則上的漏洞，意圖詐領紓困金。最近在日本，就發生一起類似的案件。

根據日本媒體「文春ONLINE」報導，日本政府為了紓困，推出援助企業行號的「持續化給付金」方案。然而，一位東京都立川市59歲的交通課巡察部長，卻假裝自己60多歲的妻子從事家政婦的工作，聲稱在疫情打擊下收入大幅減少，因此有意申請100萬日幣（相當於新台幣25萬2359元）的給付金。

然而，日本稅務署發現事有蹊蹺，於是在追查之下，戳破了這位警官的謊言。警官一開始還想辯稱，詐騙行為是妻子的擅自作為，但經過對質之後，只能夠俯首認罪。

調查過程還發現，讓警官決定詐騙給付金的人，是一位和警官外遇3年的對象。該外遇對象聽說警官的妻子有在打工，就提到給付金的事，於是讓他動了歪腦筋。而一時詐領的紓困金，警官和妻子對半分後，他的那份還都拿去用在這位小三身上，轉眼間就花得精光。

東窗事發之後，這位警官在日前遭到免職。諷刺的是，這位警官只差一年就能退休，而他巡察部長的身份，粗估可以領到約2000萬日幣（約相當於新台幣504萬7180元）的退休金。如今為了一點紓困給付，反而賠上千萬退休金，令人不勝唏噓。

退休金 疫情紓困 警察

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