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戀童癖醫師傳不雅圖給13歲少女遭起訴 律師辯護疫情期間工時長而獲減刑
英國28歲醫生法辛（James Peter Farthing）日前因在即時通訊軟體傳送不雅文字及照片給偽裝成「13歲少女」的臥底警察遭逮捕起訴。法辛的律師將他的行為歸咎於「疫情期間工時過長」讓他免於入獄。
法辛透過通訊軟體上要求「假少女」傳身體照片給他看，還傳自己生殖器的照片給對方看。法官在法辛認罪後判處他6個月徒刑，2年緩刑。
15日開庭時辯護律師團稱法辛在疫情期間一直忙於長時間的工作、妻子的健康狀況和個人培訓，最後法辛被判緩刑獲釋。律師提到法辛當時「心理狀態欠佳」不只尋求色情片的慰藉還吸食大麻，但他試圖解決問題。
檢察官指出臥底警察使用小貓照片當頭貼，偽裝成年輕少女貝絲（Beth）。法辛在獲知貝絲13歲後仍不斷詢問對方性偏好，還要求交換裸照。警察逮捕法辛後，他表示「感到羞恥並會試著停止，但屈服於性快感」。
法辛的同事跟患者則感到震驚，因為大家都認為他「品格良好」。辯護律師補充，法辛在疫情期間對工作喪失熱情，且家人因為疫情而負債累累，他非常自責行為危及到職業生涯。
法官判法辛必須參與20項改造計畫，並執行200小時無償工作。並在未來10年須遵守性傷害預防令：不得現身在可能有很多孩子的場所（如：學校、公園）、必須使用受監控的3C產品上網、不得刪除網路瀏覽記錄。
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