《時代》雜誌公布百大影響力人物榜 哈利王子夫婦成封面人物

《時代》雜誌（Time）9月15日公布2021年百大影響力人物榜，英國哈利王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle）成為本年度封面人物。美國現任正副總統拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）、上任總統特朗普（Donald Trump）及中國國家主席習近平等都榜上有名。

《時代》網站刊登哈利王子夫婦的好友、米芝蓮星級大廚兼慈善組織世界中央廚房（World Central Kitchen）創辦人安德烈斯（José Andrés）的撰文，形容哈利夫婦沒有沉迷於財富和名譽，而是為人道主義及女權鍥而不捨，並富同情心，為無發言權的人發聲。

除了哈利夫婦，2021年的最具影響力的領袖包括拜登、賀錦麗、特朗普、習近平、美國共和黨眾議院第三號人物利茲切尼（Liz Cheney）、以色列總理貝內特（Naftali Bennett）、意大利總理德拉奇（Mario Draghi）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）、世貿（WTO）總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala），以及阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）第二號人物巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）等。

美國「體操女王」上榜

俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）、日本網球員大坂直美、美國體操奧運選手比拉絲（Simone Biles）、《浪跡天地》（Nomadland）金像及金球最佳導演趙婷（Chloé Zhao）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、奧斯卡影后琦溫絲莉（Kate Winslet）、以及日前獲父親正式申請放棄監護權的樂壇天后Britnet Spears等名人都在名單之中。

另外比拉絲同日與另外3名體操選手現身美國參議院司法委員會聽證會，指控聯邦調查局（FBI）及體操協會官員失職，導致體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵事件一直遭到忽視。FBI局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）在會上承認調查員的行為不可接受，因此向受害者致歉，並稱其中一名涉事調查員已被辭退。

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文章授權轉載自《香港01》