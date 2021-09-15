台參與印度太空博覽會 尋求建立合作關係

科技部轄下國家實驗研究院國家太空中心，今年代表台灣參加印度太空會議暨博覽會，盼與印度在太空科技上建立合作關係。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年的印度太空會議暨博覽會（International SpaceConference and Exhibition）在線上舉行，會期從9月13日至10月4日。

這項盛會是由印度工業總會（CII）主辦，澳洲則透過澳洲太空總署（Australian Space Agency）擔任夥伴國家（partner country），共有65個參展攤位，包括荷蘭館及印度太空研究組織（ISRO）轄下的14個中心

，及8個國家太空機構，包含台灣。

台灣今年由國家太空中心（NSPO）福衛三號總計畫主持人方振洲代表出席，並在會上發言。

方振洲在視訊會議中提到，台灣在遙測照相技術上拍攝的照片，提供全世界救災用途，而在遙測氣象上，也對颱風、颶風及印度氣旋的預報，提供寶貴的資訊。

他說，台灣在颱風產生預報技術準確度獨步全球，可與印度建立更密切的合作關係，希望印度ISRO能與國家太空中心簽署互惠文件。

方振洲也邀請與會貴賓參加11月16日到18日由太空中心舉辦的年度國際太空探索研討會（iCASE2021），相信能為印度推動民間參與布局衛星發射場有所助益。

駐印度代表處科技組組長王金燦表示，印度雖受疫情之苦，但仍如期舉辦太空博覽會，顯見印度對太空相關產業應用市場開發的決心，科技組未來會積極朝鏈結大學間合作的立方衛星（CubeSat）及相關探月計畫尋找合作機會。

另一方面，ISRO主席席萬（K.Sivan）在開幕致詞上說

，考慮到太空產業形態的急劇改變，印度也將修改相關政策，開放外國公司參與太空部門的投資，為印度與外國公司尋求雙贏。

今天的場次討論主題為如何加強太空部門的全球夥伴關係，聚焦航太機構可以在哪些領域開展全球合作、全球合作中的機遇和挑戰以及可能的解決方案等。