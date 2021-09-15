快訊

Windows使用者快更新！NCC示警：否則恐放駭客入侵

澳洲本島加氏袋狸險些滅絕 30年成功復育逾千隻

中央社 / 墨爾本15日綜合外電報導

澳洲本島野外原本常見的加氏袋狸（Eastern Barred Bandicoot）一度幾乎滅絕，但當局今天表示，經過數十年的保育工作後，這種小型夜間有袋動物在本島數量已恢復至約1500隻。

加氏袋狸過去棲息於澳洲維多利亞州（Victoria）西南部的草原，直到牠們遭非原生狐狸、野貓威脅和棲息地破壞而幾乎滅絕；1989年，這個地區僅剩150隻加氏袋狸，且多生存在垃圾場內鏽跡斑駁的汽車。

過去30年來，耗資數百萬資金的圈養繁殖和野化計畫，成功使澳洲本島的加氏袋狸數量恢復到大約1500隻，並使這個物種從維州的「野外滅絕」名單中移除。

維州環境廳長丹布羅修（Lily D'Ambrosio）表示：「我們興奮地宣布，加氏袋狸的保育狀況從野外滅絕變為瀕危，這對澳洲而言是難以置信的首例。」

這項宣布是澳洲在保育方面的罕見成功案例，環境保護主義者稱澳洲擁有世界上最嚴重的哺乳動物滅絕率。

保育團隊為加氏袋狸建立幾座無捕食者的住所，有些設有圍欄，另一些則由訓練有素的犬隻保護，同時，他們也將加氏袋狸遷至沒有狐狸的島嶼。

維多利亞保育動物園（Zoos Victoria）為加氏袋狸圈養繁殖的主要執行機構，但有鑑於復育的成功，動物園現正在停止繁殖計畫。

維多利亞保育動物園的頻危物種生物學家（AmyCoetsee）顧埃濟表示，加氏袋狸復育意味著在政府、志工和社區的堅持、決心和支持下，就有望贏得與滅絕的抗爭。

澳洲

延伸閱讀

萌樣鱟寶寶孵化600隻破紀錄 嘉義保育「夫妻魚」鱟有成

9名校博士應聘華附教師 「學霸任教」成廣州中小學常態

日月光投入保育食蛇龜 興大培育新血輪實地操作

台灣飛鼠一號將在澳洲發射 附近居民憂噪音

相關新聞

戰鬥民族也不敵！一家吃「奪命西瓜」釀2死 疑是超市搞烏龍

超市水果竟暗藏「致命危機」？日前，俄羅斯一家庭從超市買了顆西瓜，不料食用後身體卻出現異樣，三個人備感不適更開始嘔吐，緊急送醫後仍救不回其中兩人的性命...

疫情害農產品賣不出去…越南農夫日子難過 改種大麻被逮

越南中部高原大叻省（Dak Lak）一名種植大麻的胡姓農夫近日遭警方逮捕。胡男向警方供稱，為了熬過COVID-19疫情下...

人生被偷走、軍隊文化害人無數 韓劇揭殘酷現實面

韓國電視劇《太陽的後裔》的男主角劉時鎮或許只是美麗的幻想，反而《D.P：逃兵追緝令》描述的情節可能更加貼近現實。這齣改編自網絡漫畫的電視劇講述主角獲派到負責捉拿逃兵的單位...

日本陸自史上最大規模演習登場 2個半月動員10萬兵力

日本陸上自衛隊為期約兩個半月、史上最大規模的「陸上自衛隊演習」今天登場，總計到11月下旬為止，將動員部隊人數約10萬人、...

農業補助成暖化幫兇 各國應慎選產業

全球各國有近90%、高達4700億的農業補助用於飼養排放大量溫室氣體的牛隻與農藥、化肥，正加劇全球暖化與環境破壞！聯合國日前建議，富國應減少規模過大的畜牧場補貼，中低收入國家則應減少化肥、農藥等有害藥劑的補貼，轉而補助其他永續發展產業與基礎建設，以使實現淨零碳排等氣候目標。

18歲運動陽光男罹癌 腹部腫大「6塊肌變懷胎9月肚」

英國18歲少年史密斯（Kyle Smith）曾是練出6塊肌的運動男孩。但自從他6月被診斷出罹患骨癌，肚子不僅腫脹到像「懷胎9個月」還經歷各種身體不適。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。