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戰鬥民族也不敵！一家吃「奪命西瓜」釀2死 疑是超市搞烏龍

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯一家三人吃了超市買的西瓜後竟身體不適，其中兩人更因食物中毒喪命。示意圖／Ingimage
俄羅斯一家三人吃了超市買的西瓜後竟身體不適，其中兩人更因食物中毒喪命。示意圖／Ingimage

超市水果竟暗藏「致命危機」？日前，俄羅斯一家庭從超市買了顆西瓜，不料食用後身體卻出現異樣，三個人備感不適更開始嘔吐，緊急送醫後仍救不回其中兩人的性命，另一人則還在急救中。當地警方也著手進行調查，高度懷疑是超市疏忽惹的禍。

根據外媒報導，事件發生在俄羅斯的莫斯科，某一家庭自超市買了顆西瓜回家，沒想到幾口下肚後，家中三人卻開始有不適反應、不斷嘔吐，三個人疑似食物中毒，被送往醫院治療。不幸的是，61歲奶奶和15歲孫女宣告不治，38歲的媽媽則還在醫院搶救中，全家人僅有沒吃西瓜的爸爸安好無事。

警方也針對該起事件進行調查，經檢驗後發現，該家人吃到的西瓜及超市販售的其他西瓜皆含有殺蟲劑成分。而該家超市於本月初曾請滅蟲公司來店內進行消毒，疑似未確實做好防護工作，才會導致毒性極強的藥劑遺留在商品上，進而釀成悲劇。

「有毒西瓜」造成一個家庭的破滅，警察也找到負責消毒作業的一名39歲男子，並將其帶回進行偵訊，以利查清事件的來龍去脈。

俄羅斯 食物中毒

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