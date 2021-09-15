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SpaceX送平民上太空 老兵超興奮：像露營車之旅

中央社 / 佛州甘迺迪太空中心14日綜合外電報導
美國太空探索科技公司（SpaceX）首批太空旅客準備出發展開為期3天的旅程，天氣看來相當配合，乘客們則是平靜中難掩興奮，個個躍躍欲試。 美聯社
美國太空探索科技公司（SpaceX）首批太空旅客準備出發展開為期3天的旅程，天氣看來相當配合，乘客們則是平靜中難掩興奮，個個躍躍欲試。 美聯社

美國太空探索科技公司（SpaceX）首批太空旅客準備出發展開為期3天的旅程，天氣看來相當配合，乘客們則是平靜中難掩興奮，個個躍躍欲試。

在記者會上被問到心情如何時，電商公司Shift4Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（JaredIsaacman）表示：「不會緊張，而是很興奮可以出發！」

在他身後，豎立著巨大的獵鷹9號火箭（Falcon9），這枚火箭將把4名全平民組員送上太空，展開Inspiration4任務。

另一名旅客，29歲的抗癌年輕女鬥士、醫師助理亞希諾（Hayley Arceneaux）說：「如果會覺得緊張，也是那種好的緊張，我很期待明天能來到這裡。」

42歲的空軍退役軍人森布羅斯基（ChrisSembroski）甚至把這場不同凡響的旅程比作「露營車」之旅。

森布羅斯基的比喻雖不中亦不遠矣：SpaceX天龍號太空船（Crew Dragon）太空艙的內部，只能提供每名乘客狹窄的8乘4公尺空間。森布羅斯基還開玩笑地說：「只要把自己包進（睡袋）裡面，半夜就不會亂飄，撞到別人。」

組員們都說相處得不錯，儘管約6個月前他們開始為任務進行訓練，才第一次見到彼此。

將成為第一位非裔美國女性太空飛行員的51歲地球科學家普羅克特（Sian Proctor）說：「宣布之後...每天都是我生命中最棒的一天，而且只會越來越棒。」她還分享同組組員與前第一夫人蜜雪兒（MichelleObama）通電話閒聊的趣事，「我們聊得非常開心，這會成為我後半生的回憶」。

火箭發射窗口將出現在明晚8時2分（台北時間16日上午8時0分），SpaceX主管利德（Benji Reed）說：「現在看起來天氣會不錯。」

太空 火箭 SpaceX

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