農業補助成暖化幫兇 各國應慎選產業

全球各國有近90%、高達4700億的農業補助用於飼養排放大量溫室氣體的牛隻與農藥、化肥，正加劇全球暖化與環境破壞！聯合國日前建議，富國應減少規模過大的畜牧場補貼，中低收入國家則應減少化肥、農藥等有害藥劑的補貼，轉而補助其他永續發展產業與基礎建設，以使實現淨零碳排等氣候目標。

補貼項目傷害環境

聯合國報告指出，目前各國對於農業生產的多項優惠措施都在持續對環境造成傷害，如進口關稅減免和出口優惠可能造成碳足跡擴大、進口食品增加的問題；補貼畜牧與酪農業等高溫室氣體排放的農業項目則加劇全球暖化；化肥與農藥等化學藥劑補貼則造成土地傷害，且大型農業企業往往比小農戶更容易取得這些資源，對於環境與社會的巨大影響都是「負面的」。

另一方面，據聯合國統計，2020 年共有多達 8.11 億人面臨長期飢餓，全球近三分之一的人（23.7 億）無法全年獲得充足的食物；2019 年，全球每個地區約有 30 億人負擔不起健康飲食，衛報進一步指出，已有數據顯示，全球糧食系統已經崩潰，且食物浪費等問題每年帶來 12 億美元以上的經濟損失，已超過食品本身的價值。

應減少畜牧補貼

對於目前的農業補貼困境，報告中提到，富國必須減少對「超大型」肉類和奶製品行業的補貼，而低收入國家則是要減少對高污染的化學肥料與農藥的採購補貼，且認為如此一來將有助於消除貧困、消除飢餓、改善營養、減少全球暖化幅度，並恢復自然生態。

聯合國糧食及農業組織副主任兼報告作者桑切斯強調，農業補貼勢必要轉型，才能更貼合現在的社會與環境需求，否則各國再怎麼努力想達成巴黎氣候協議、2050 淨零碳排等目標，食品行業與糧食問題也會拖垮相關氣候計畫，讓目標遙不可及。

但食品與土地使用聯盟的計畫主管吉萊斯皮坦言，農業補貼制度改革很高機率會引起政治上的爭議，引發農民與其他相關團體的不滿，但各國勢必要採取相應作為。且世界資源研究所 8 月份發布的另一份報告稱，如果不進行補貼改革，現行農業補貼制度將使大片土地出現地力耗竭的狀況。

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