18歲運動陽光男罹癌 腹部腫大「6塊肌變懷胎9月肚」

英國18歲少年史密斯（Kyle Smith）曾是練出6塊肌的健康男孩。但自從他6月被診斷出罹患骨癌，肚子不僅腫脹到像「懷胎9個月」還經歷各種身體不適。

史密斯5月開始出現嚴重的胃痙攣、貧血跟體重下降，醫生透過超音波和電腦斷層掃描後發現他的腹部有顆15公分x15公分的惡性腫瘤。他於6月確診為伊文氏肉瘤（Ewing sarcoma），是一種主要影響兒童和青少年族群的癌症。

史密斯說：「我聽到診斷結果笑了，不相信自己得了癌症。」史密斯在確診前身體機能一直很好，還是活躍的籃球隊員。但確診後不久，腫瘤開始迅速擴大，「六塊肌變成了懷胎9月肚子」，讓他不得不進行化療，希望阻止腫瘤擴散並動手術移除。

史密斯表示自己經歷了否認、懊惱等各種情緒，但罹癌讓他更感激生活中原本視為理所當然的小事。他鼓勵人們在疫情期間如果身體狀況不適要儘早就醫。

史密斯的生活場景在短短3個月間從大學校園轉變成醫院，對於未來他感到茫然未知，但樂觀指出：「我現在開始接受自己罹癌，且至少已經接受治療了，不然情況可能會更糟。」