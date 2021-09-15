快訊

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

直播／振興五倍券官網上線 9月22日開始個人綁定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

18歲運動陽光男罹癌 腹部腫大「6塊肌變懷胎9月肚」

聯合新聞網 / 綜合報導
18歲男罹癌腹部腫大「6塊肌變懷胎9月肚」。圖／取自liverpoolecho
18歲男罹癌腹部腫大「6塊肌變懷胎9月肚」。圖／取自liverpoolecho

英國18歲少年史密斯（Kyle Smith）曾是練出6塊肌的健康男孩。但自從他6月被診斷出罹患骨癌，肚子不僅腫脹到像「懷胎9個月」還經歷各種身體不適。

史密斯5月開始出現嚴重的胃痙攣、貧血跟體重下降，醫生透過超音波和電腦斷層掃描後發現他的腹部有顆15公分x15公分的惡性腫瘤。他於6月確診為伊文氏肉瘤（Ewing sarcoma），是一種主要影響兒童和青少年族群的癌症

史密斯說：「我聽到診斷結果笑了，不相信自己得了癌症。」史密斯在確診前身體機能一直很好，還是活躍的籃球隊員。但確診後不久，腫瘤開始迅速擴大，「六塊肌變成了懷胎9月肚子」，讓他不得不進行化療，希望阻止腫瘤擴散並動手術移除。

史密斯表示自己經歷了否認、懊惱等各種情緒，但罹癌讓他更感激生活中原本視為理所當然的小事。他鼓勵人們在疫情期間如果身體狀況不適要儘早就醫。

史密斯的生活場景在短短3個月間從大學校園轉變成醫院，對於未來他感到茫然未知，但樂觀指出：「我現在開始接受自己罹癌，且至少已經接受治療了，不然情況可能會更糟。」

18歲男罹癌前曾是籃球隊員。圖／取自liverpoolecho
18歲男罹癌前曾是籃球隊員。圖／取自liverpoolecho

腫瘤 癌症 罹癌 手術

相關新聞

視障女餐廳慶生好驚喜 收到點字版「生日巧克力」開懷大笑

英國視障女性跟朋友到倫敦一家餐廳慶生，餐廳竟貼心的在餐後送上大驚喜。

農業補助成暖化幫兇 各國應慎選產業

全球各國有近90%、高達4700億的農業補助用於飼養排放大量溫室氣體的牛隻與農藥、化肥，正加劇全球暖化與環境破壞！聯合國日前建議，富國應減少規模過大的畜牧場補貼，中低收入國家則應減少化肥、農藥等有害藥劑的補貼，轉而補助其他永續發展產業與基礎建設，以使實現淨零碳排等氣候目標。

18歲運動陽光男罹癌 腹部腫大「6塊肌變懷胎9月肚」

英國18歲少年史密斯（Kyle Smith）曾是練出6塊肌的運動男孩。但自從他6月被診斷出罹患骨癌，肚子不僅腫脹到像「懷胎9個月」還經歷各種身體不適。

西伯利亞冷杉含不老藥 不須忍受運動和飢餓

俄羅斯衛星通訊社報導，科學家首次證明，從西伯利亞冷杉樹根和樹幹提取的萜烯，能啟動人體內的自噬過程，也就是清除細胞垃圾的過...

湯匙聲援越獄 1400巴勒斯坦囚將絕食

以色列北部戒備森嚴的吉爾波監獄（Gilboa）發生當地最大規模的6人逃獄事件後，有巴勒斯坦人高舉「湯匙」，在加薩聲援6名...

日本百歲人瑞逾8.6萬人史上最多 最高齡118歲

在日本迎來敬老日（9月20日）前夕，厚生勞動省14日公布數據，日本全國100歲以上老年人達到史上最多的8萬6510人，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。