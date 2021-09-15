身障人士購物時手抖 被店員嘲笑：現在喝酒不會太早嗎？

英國一名患有神經功能障礙而行動不便的37歲女性絲萊德（Dianna Slade）上月底去當地折扣商店購物時，竟因雙手顫抖遭店員嘲笑：「現在喝酒不會太早了嗎？」絲萊德事後情緒激動泣訴這段經過。

絲萊德表示當時她拄著枴杖走動，購物時商品掉在通道上，她努力以顫抖的雙手撿起商品，並試圖保持身體平衡，目睹一切的店員非但沒伸出援手，還用帶刺的言語污辱她，讓她覺得自己「一文不值」。

絲萊德指出自己當時還特別戴上暗示「需要額外協助」的向日葵掛繩，卻只換來揶揄嘲弄。絲萊德在影片中哭著說：「我沒有喝醉，我只是身體殘疾。在店裡遇到這件事讓我心碎痛哭並感到羞恥。」

絲萊德提到當時商品掉下來時，剛好落到店員的背上，讓她感到抱歉緊張：「我驚慌失措，一邊用拐杖支撐一邊掙扎著拿起墊子，另一隻手還拿著購物籃。」而一旁的店員只是冷漠的看著她。

絲萊德認為：「出言不遜的店員可能只是想開笑話逗同事開心，但實在不該開這些毀了其他人身心狀態的笑話。開個天氣的笑話不就好了。」

絲萊德希望這件事不會讓相關人員遭解僱，只是想讓他們意識到「這是非常不合宜的行為」並期盼店家進行員工培訓，意識到掛繩的人們可能需要幫助。而她在員工接受「適當培訓」前不會再光顧。