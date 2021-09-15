快訊

直播／今新增桃園1例本土案例、4例境外 無死亡個案

身障人士購物時手抖 被店員嘲笑：現在喝酒不會太早嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
行動不便女性絲遭店員嘲笑，事後情緒激動泣訴這段經過。圖／取自liverpoolecho
行動不便女性絲遭店員嘲笑，事後情緒激動泣訴這段經過。圖／取自liverpoolecho

英國一名患有神經功能障礙而行動不便的37歲女性絲萊德（Dianna Slade）上月底去當地折扣商店購物時，竟因雙手顫抖遭店員嘲笑：「現在喝酒不會太早了嗎？」絲萊德事後情緒激動泣訴這段經過

絲萊德表示當時她拄著枴杖走動，購物時商品掉在通道上，她努力以顫抖的雙手撿起商品，並試圖保持身體平衡，目睹一切的店員非但沒伸出援手，還用帶刺的言語污辱她，讓她覺得自己「一文不值」。

絲萊德指出自己當時還特別戴上暗示「需要額外協助」的向日葵掛繩，卻只換來揶揄嘲弄。絲萊德在影片中哭著說：「我沒有喝醉，我只是身體殘疾。在店裡遇到這件事讓我心碎痛哭並感到羞恥。」

絲萊德提到當時商品掉下來時，剛好落到店員的背上，讓她感到抱歉緊張：「我驚慌失措，一邊用拐杖支撐一邊掙扎著拿起墊子，另一隻手還拿著購物籃。」而一旁的店員只是冷漠的看著她。

絲萊德認為：「出言不遜的店員可能只是想開笑話逗同事開心，但實在不該開這些毀了其他人身心狀態的笑話。開個天氣的笑話不就好了。」

絲萊德希望這件事不會讓相關人員遭解僱，只是想讓他們意識到「這是非常不合宜的行為」並期盼店家進行員工培訓，意識到掛繩的人們可能需要幫助。而她在員工接受「適當培訓」前不會再光顧。

英國 身障

延伸閱讀

口吃男被老師看衰「畢不了業」 如今成為醫學協會會長

翁坐巴士車上大號！司機見「座位全沾屎」崩潰 網批為老不尊

體重僅18KG「漸凍人症」患者就讀北京航大 立志做中國霍金

影／胃脹氣成商機 女靠「放屁」副業大賺一筆

相關新聞

視障女餐廳慶生好驚喜 收到點字版「生日巧克力」開懷大笑

英國視障女性跟朋友到倫敦一家餐廳慶生，餐廳竟貼心的在餐後送上大驚喜。

身障人士購物時手抖 被店員嘲笑：現在喝酒不會太早嗎？

英國一名患有神經功能障礙而行動不便的37歲女性去購物時，竟因雙手顫抖遭店員嘲笑：「現在喝酒不會太早了嗎？」

麥當勞突現30名青少年鬧場扔食物 顧客嚇壞淚崩

英國一家麥當勞11日出現30多名青少年鬧場，不僅對員工大聲咆哮，還亂扔食物到地上。多位值班員工抱怨：「這真是我們輪到最糟糕的班！」

槍手闖入墨西哥飯店 擄走20名外國人

持槍歹徒今天闖入墨西哥中部聖路易波多西州（San Luis Potosi）1間飯店，綁架約20名外國人，據信被綁者大多來...

以色列越獄風雲：一根湯匙絕地逃生的巴勒斯坦之囚

「以色列的囚犯，巴勒斯坦的英雄？」以色列北部戒備森嚴的吉爾波監獄（Gilboa）在9月6日發生當地最大規模的6人逃獄事件——過去幾個月，6名具有恐攻背景的男囚犯靠著一支生鏽的湯匙，挖開牢房內水槽下方的一個洞，並由此連接到監獄外牆，成功逃獄。消息一出，震驚以色列與巴勒斯坦，引發兩極反應：以色列對監獄安保問題敲響警鐘，官方強硬表態要將所有罪犯逮捕歸案；反觀巴勒斯坦人則聚集在加薩一帶遊行慶祝、讚頌逃獄囚犯「掙脫以色列，爭取自由！」，武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）更為此朝以色列發射火箭炮。

BBC：全球均溫超過50度天數 自1980年來已倍增

英國廣播公司（BBC）報導，經過分析全球天氣數據，發現氣溫超過攝氏50度的極端炎熱天數，已是1980年代的兩倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。