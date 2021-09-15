麥當勞突現30名青少年鬧場扔食物 顧客嚇壞淚崩
英國一家麥當勞11日出現30多名青少年鬧場，不僅對員工大聲咆哮，還亂扔食物到地上。多位值班員工抱怨：「這真是我們輪到最糟糕的班！」
其中一名員工母親指出，許多顧客都因受夠了這些青少年的行為而哭了。她還說有些青少年看起來頂多12、13歲。當她接女兒下班時，這群青少年圍著她的車跑來跑去，試圖恐嚇她：「他們讓我很討厭進停車場，卻不能坐視不管。但起身干預又讓他們（青少年）很樂。」
許多用餐的家庭因為這群青少年，不得不移動座位到上方樓層。警方在11日晚上7點半左右抵達餐廳，斥責青少年的行為「令人厭惡」並於現場約談滋事的30多名青少年，後續還會約談所有相關人員。
當地民眾紛紛表達不滿情緒：「應該要公佈監視器畫面拍到的臉和姓名，讓他們和家人感到羞恥，為什麼要破壞人們好好享用漢堡的心情！」、「應該放滋事影片到社交媒體上，有些父母看到孩子參與其中會很震驚」、「嚴懲他們的父母，送這些父母去修育兒學分，好好羞辱他們，他們才會對他們的小寶貝更嚴格！」
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