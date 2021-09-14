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放膽賺外快 10天看13部恐怖片有機會現領3.6萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
金融網站徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
金融網站徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

金融網站FinanceBuzz日前徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，只要符合條件就能獲得1300美元（約合新台幣36000元）的報酬。

FinanceBuzz說明參與計畫者看片時將佩戴智慧型手表監測心跳，看看「高成本」跟「低成本」恐怖片是否讓觀者一樣害怕。

片單中可見製作成本高達6100萬美元（約合新台幣16億元）的《噤界II》以及製作成本僅有30 萬美元（約合新台幣830萬元）的《厄夜叢林》。

FinanceBuzz除了支付受試者1300美元，還會提供智慧型手表和面額50美元（約合新台幣1400元）的禮物卡。

該活動申請截止日為年9月26日，但僅接受住美國且年滿18歲者申請。獲勝者必須在10月9日至10月18日觀看以下電影

1.《奪魂鋸》

2. 《陰宅》

3. 《噤界》

4.《噤界II》

5.《糖果人》

6.《陰兒房》

7.《厄夜叢林》

8.《凶兆》

9.《逃出絕命鎮》

10.《國定殺戮日》

11.《月光光新慌慌》

12.《靈動：鬼影實錄》

13.《安娜貝爾

安娜貝爾 電影

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