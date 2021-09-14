為何新冠疫苗沒辦法接種後終身免疫？這個數值是關鍵

麻疹疫苗接種後一勞永逸，水痘疫苗的免疫保護期限可達十到20年，破傷風疫苗的保護力可持續十年以上。然而，為何美國官員正在評估，是否授權讓已接種新冠疫苗的成人，最快在六個月後就接種加強劑？

接種疫苗的目的，是藥藉由自然感染產生對疾病的保護力，且沒有出現重症或死亡的風險。研究免疫反應的埃默里大學生物學教授亞尼塔表示：「好的疫苗有上述效果，讓人們即使接觸病毒也不會受到感染，但並非所有疫苗都那麼完美。」

疫苗的防護作用分成三個等級，包括完全免於感染和傳播、免於重症和傳播、僅免於出現重症。疫苗的有效性，則取決於誘發的免疫反應強度、所產生抗體的衰減速度、益菌或病毒是否容易產生突變和感染區域。

疫苗的免疫閥值（threshold）是指足以防止生病的免疫力水準，奧勒岡健康與科學大學的斯里福卡教授表示：「基本上，免疫閥值是指抗體或中和抗體的每毫升血液中的濃度。」

例如，破傷風疫苗的免疫閥值是每毫升0.01個國際單位（IU/mL），麻疹則為0.02個國際單位；麻疹抗體的衰減速度緩慢，破傷風抗體的衰減速度較快，但破傷風疫苗讓人體產生比免疫所需還多的抗體，抵銷衰減狀況。

斯里福卡教授指出，追蹤抗體衰減狀況需要時間，如果掌握了免疫閥值，就能計算保護期限，「但我們還不了解新冠疫苗的免疫閥值」。

可複製型疫苗的有效性最強，例如麻疹疫苗和水痘疫苗基本上可產生終生免疫力；非複製型病毒載體疫苗和蛋白疫苗（如破傷風疫苗）的保護力持續期限較短，但能透過施打佐劑增強有效性。

嬌生、阿斯特捷利康的新冠疫苗均使用非複製型病毒載體疫苗，不含佐劑成分，輝瑞和莫德納的mRNA疫苗則不包含任何病毒。

麻疹、腮腺炎、德國痲疹和水痘的病毒幾乎不會發生變異，但目前至少已發現八變種新冠病毒。 產生突變的病毒和細菌，較難控制。