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飛向宇宙寫歷史 SpaceX將送全平民組員上太空

中央社 / 洛杉磯12日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）本週將載送另一名億萬富翁企業家和他的3名旅伴飛向太空，特別的是，這是一支全由平民組成的團隊，為太空旅遊業寫下歷史。

英國富豪布蘭森（Richard Branson）與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年7月間先後飛向太空，開啟私人商業太空旅行時代。

電商公司Shift4 Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）將帶領3名太空菜鳥從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空，進行為期3天的旅程，最後再濺落於大西洋。

38歲科技大亨艾薩克曼投入了為數不明、但可能相當可觀的鉅資給同為億萬富翁的SpaceX老闆馬斯克（Elon Musk），以讓自己和3名特地挑選的旅伴搭乘SpaceX「乘龍」（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience）進入地球軌道。

「堅韌號」將搭乘馬斯克其中一枚可重複使用的獵鷹9號（Falcon 9）火箭升空，於美東時間15日晚間8時開始的5小時指定時間內發射。

4名組員將以時速2萬7360公里、或相當於音速的22倍速度，每90分鐘繞行地球一圈，目標高度為575公里，超越國際太空站甚至哈伯太空望遠鏡（HubbleSpace Telescope）的繞行軌道。

這項名為Inspiration4的任務是由艾薩克曼構思，主要是想提升外界對頂尖兒童癌症中心聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的認識和支持。

這趟太空之旅成員除了艾薩克曼外，其餘3人分別為51歲地球科學家普羅克特（Sian Proctor）、29歲「醫療長」阿索諾（Hayley Arceneaux），以及任務「專家」森布羅斯基（Chris Sembroski），其中阿索諾曾罹患骨癌，現為聖朱德兒童研究醫院醫師助理，而森布羅斯基則是美國空軍退役、現為航太數據工程師。

太空 SpaceX 馬斯克

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