留在家鄉還是遠走他方？洪災區居民的艱難抉擇

牆體上噴塗的三個十字，標誌著這座建築的命運已定。在阿爾河谷小鎮阿爾騰堡，被畫上十字標識的房屋意味著它們在洪災中損毀嚴重，必須被拆除。推土機已經鏟平了十座房屋，另有20座則等待拆除。對於災前人口不足五百的一個小鎮來說，這不能不說是一個相當高的比例。

一些房主並不贊同政府的拆遷計劃

有些人無法接受自家房屋被拆除的計劃。一名村民說「我不知道，拆除之後，我是否還能得到新的建築許可」。受氣候變化的影響，今後這裡有可能會限制在靠近河邊的位置建房。阿爾河谷以前也經常發生洪水，但像今年這樣的特大洪水卻是以前從未有過。

「我們的鄰居喪生了」

鎮內大約95%的房屋受到不同程度的損毀，其中包括養老院、小學以及體育館。洪水過後，淤泥已經基本清理完畢，但被沖毀的水電通訊線路則仍未修復。居民只能從臨時設置的水箱中取用飲用水，有些街區已經恢復了電力供應。恢復供電是當務之急，因為只有通了電，才能用烘干機去給被水淹過的房屋去潮。

同當地人交談，並不是一件容易的事情，畢竟這場洪災給人們造成了嚴重的心理創傷。一名女性一邊看著旁邊的房屋廢墟，一邊喃喃自語道，「我們的鄰居死掉了」。很顯然，她不願意再提起這個傷感話題。

她身邊的一名男子說到「我以前經常和兒子躺在草坪上，仰望藍天。這裡曾經山清水秀，很有田園風光」。這對男女居民看了看周邊的淒涼景象，默默地走開了。

一處房屋廢墟前，聚集了幾名當地居民，他們顯然很願意和記者交談。他們正在這裡等候前來實地視察災情的德國總理梅克爾和萊法州州長德萊爾（Malu Dreyer）。對於總理和州長來訪，並不是每一位居民都表示歡迎。一名居民說，梅克爾馬上就要下台了，她已經不可能為我們提供更多幫助了。另一位居民則不以為然地說，「她們來訪會讓我們受到更多的關注，這樣我們才不至於被淡忘」。

戈梅因姐妹倆站在損毀嚴重的祖宅前，透過殘垣斷壁可以看到室內積滿淤泥的浴缸。洪水來襲時，姐姐Annike先是將64歲的母親從這裡接到自己家裡，可惜好景不長，洪水很快也蔓延至她的家裡，她只好攜老帶幼，一家人逃到了房後的山坡上。在山上整整逗留一夜，才被直升機轉移到安全地點。

「阿爾騰堡是我們的家鄉」

同大多數阿爾滕堡居民一樣，戈梅因姐妹倆也希望今後能繼續在這裡生活。妹妹Julia說「我們家祖祖輩輩都生活在這裡，這裡有我們的兄弟姐妹和很多親戚。這裡就是我們的家鄉，如果被迫搬往其他地方，那我們損失的可不僅僅是房屋」。但她們對未來並不樂觀，「畢竟科學家已經說了，這樣的洪災今後會經常發生」。

戈梅因姐妹倆表示，當地居民每天都在理智和感情之間進行著思想鬥爭。今後還能住在這裡嗎？還是必須要遷往其他地方生活？

萊法州州長德萊爾對當地居民的憂慮表示理解。在災區實地視察後，德萊爾表示，「被劃入洪澇地區並不意味著這裡就不能居住了。我們要做的是，在洪澇地區劃分不同的區域，建立起新的防洪機制。修建房屋，要有新的規範，提供更好的保護」。

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