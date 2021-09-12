礦產協議不公平 民主剛果逆中國

中國在非洲的布局恐遭民主剛果打亂？民主剛果總統齊塞克迪11日宣布，將對於中國與民主剛果於2008年簽訂的礦產協議進行「技術與財務上的重新檢視」。他們認為這項計畫對民主剛果不公平，且壓縮國家發展基礎建設的空間。此協議原由前總統卡比拉與時任總書記江澤民簽訂，價值60億但至今中國僅支付27.4億。

根據《半島電視台》報導，民主剛果總統齊塞克迪近日表示，他與內閣成員討論過後，將會重新檢視與中國之間以礦產換取基礎建設的協議。此協議在前總統卡拉比（2001年至2019年）任內簽下，原本價值90億美元，但在國際貨幣基金（IMF）壓力下，縮減到60億美元。

民主剛果希望藉由境內豐富的礦產吸引中國投資，並讓中國協助發展境內的基礎建設。不過協議自2008年簽署至今，中國只支付27.4億美元，讓民主剛果認為，是時候該向中國提出重新檢討協議的要求。齊塞克迪在5月時就已經表達類似想法，認為此投資計畫並未讓民主剛果的貧富差距縮小。

由於疫情影響，民主剛果的經濟陷入危機。中國已在今年稍早對民主剛果實施部分債務減免，民主剛果政府無須支付中國2020年當期的無息貸款，但民主剛果並未對外公開減免債務額度。依據約翰霍普金斯大學中國研究中心估計，中國目前在民主剛果有53個貸款計畫，多數與能源、運輸與礦產有關。

《非洲新聞網》則提到，民主剛果不只身陷經濟與疫情危機，境內的叛軍更讓國家戰火瀰漫，民眾無法過上安定的生活。近日聖戰士更在東北部發動屠殺，造成至少30人身亡，雖然聯合國、法國都曾派駐部隊試圖維持和平，但都沒有明顯成效。

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