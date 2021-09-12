快訊

台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

礦產協議不公平 民主剛果逆中國

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
民主剛果的經濟受疫情影響，因此決定重新檢視與中國簽訂的礦產合約。（Photo on Pixabay）
民主剛果的經濟受疫情影響，因此決定重新檢視與中國簽訂的礦產合約。（Photo on Pixabay）

中國在非洲的布局恐遭民主剛果打亂？民主剛果總統齊塞克迪11日宣布，將對於中國與民主剛果於2008年簽訂的礦產協議進行「技術與財務上的重新檢視」。他們認為這項計畫對民主剛果不公平，且壓縮國家發展基礎建設的空間。此協議原由前總統卡比拉與時任總書記江澤民簽訂，價值60億但至今中國僅支付27.4億。

根據《半島電視台》報導，民主剛果總統齊塞克迪近日表示，他與內閣成員討論過後，將會重新檢視與中國之間以礦產換取基礎建設的協議。此協議在前總統卡拉比（2001年至2019年）任內簽下，原本價值90億美元，但在國際貨幣基金（IMF）壓力下，縮減到60億美元。

民主剛果希望藉由境內豐富的礦產吸引中國投資，並讓中國協助發展境內的基礎建設。不過協議自2008年簽署至今，中國只支付27.4億美元，讓民主剛果認為，是時候該向中國提出重新檢討協議的要求。齊塞克迪在5月時就已經表達類似想法，認為此投資計畫並未讓民主剛果的貧富差距縮小。

由於疫情影響，民主剛果的經濟陷入危機。中國已在今年稍早對民主剛果實施部分債務減免，民主剛果政府無須支付中國2020年當期的無息貸款，但民主剛果並未對外公開減免債務額度。依據約翰霍普金斯大學中國研究中心估計，中國目前在民主剛果有53個貸款計畫，多數與能源、運輸與礦產有關。

《非洲新聞網》則提到，民主剛果不只身陷經濟與疫情危機，境內的叛軍更讓國家戰火瀰漫，民眾無法過上安定的生活。近日聖戰士更在東北部發動屠殺，造成至少30人身亡，雖然聯合國、法國都曾派駐部隊試圖維持和平，但都沒有明顯成效。

【更多精采內容，詳見

剛果 非洲 疫情

延伸閱讀

紀念911恐攻20年 崩塌瞬間恩怨情仇

阿扁訪昔日副手 呂秀蓮叨唸：第37集才想到我

直擊小布希辦公室 「911那天」揭露20周年從未公布秘辛

與俄羅斯全面開戰？ 烏克蘭總統：有可能

相關新聞

日經民調 河野太郎最適合擔任自民黨總裁

日本經濟新聞最新民調顯示，日本行政改革擔當大臣河野太郎被最多受訪者認為「最適合擔任自民黨總裁」；自民黨前幹事長石破茂及前...

找女王也沒用…英安德魯王子性侵案 文書送達莊園

英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一的吉佛瑞在美國提告，日前更被披露逃往伊麗莎白二世女王停留的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡。但原告律師10日遞狀表示，相關文書已於8月27日送抵，安德魯

礦產協議不公平 民主剛果逆中國

中國在非洲的布局恐遭民主剛果打亂？民主剛果總統齊塞克迪11日宣布，將對於中國與民主剛果於2008年簽訂的礦產協議進行「技術與財務上的重新檢視」。他們認為這項計畫對民主剛果不公平，且壓縮國家發展基礎建設的空間。此協議原由前總統卡比拉與時任總書記江澤民簽訂，價值60億但至今中國僅支付27.4億。

印度連2天傳性侵案 一女子傷重昏迷

印度連續兩天傳出性侵事件，其中，孟買一名被趕離家門的女子10日在外流浪時慘遭性侵，下體被插入鐵棒，情況危殆。警方調查監視...

虎鯨遭囚禁40年見不到同伴 崩潰撞牆尋死

加拿大尼加拉瀑布城的主題樂園「Marineland」的母虎鯨基斯卡（Kiska），40年前在冰島被捕獲後，就一直被圈養在水族館內，原本牠仍有同伴，但同伴在2011年移轉他處後，牠就獨自生活，近期飼養員發現基斯卡有用頭撞牆的自殘行為，將影片放上網後，也引起外界的關注。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。