台灣飛鼠一號將在澳洲發射 附近居民憂噪音
台灣自製商用火箭「飛鼠一號」預計今天於澳洲升空。雖然澳洲航太業者和政府官員均表示振奮，但附近居民擔心引發噪音及環境破壞問題，今天清晨有人試圖闖入發射地點示威。
台灣晉陞太空科技公司製造的商用太空火箭「飛鼠一號」（HAPITF-1）將於今天在南澳州威爾斯灣（Whalers Way, South Australia）完成首次升空。
「飛鼠一號」預訂今年年底以前，將在威爾斯灣進行總共三次升空；而承接支援「飛鼠一號」升空任務的澳洲航太企業「南方發射」（Southern Launch），也獲政府批准在當地打造永久火箭發射基地。
然而，發射台附近居民近日多次對此公開表示不滿，擔心會引起噪音及其他環境問題，破壞當地景觀，連帶衝擊當地不少民眾賴以維生的觀光產業生計。
澳洲廣播公司（ABC）今天報導，有數名當地居民今天清晨試圖闖入發射地點示威，過程中一度與保全人員發生推擠。
由於過去自澳洲升空的火箭全為軍事用途，故此澳洲航太業界和政府官員均認為，「飛鼠一號」自澳洲升空將是當地具有歷史意義的重大事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言