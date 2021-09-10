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台灣飛鼠一號將在澳洲發射 附近居民憂噪音

中央社 / 真雪梨10日專電
國內晉陞太空科技公司自製的「飛鼠一號」火箭。聯合報系資料照片
國內晉陞太空科技公司自製的「飛鼠一號」火箭。聯合報系資料照片

台灣自製商用火箭飛鼠一號」預計今天於澳洲升空。雖然澳洲航太業者和政府官員均表示振奮，但附近居民擔心引發噪音及環境破壞問題，今天清晨有人試圖闖入發射地點示威。

台灣晉陞太空科技公司製造的商用太空火箭「飛鼠一號」（HAPITF-1）將於今天在南澳州威爾斯灣（Whalers Way, South Australia）完成首次升空。

「飛鼠一號」預訂今年年底以前，將在威爾斯灣進行總共三次升空；而承接支援「飛鼠一號」升空任務的澳洲航太企業「南方發射」（Southern Launch），也獲政府批准在當地打造永久火箭發射基地。

然而，發射台附近居民近日多次對此公開表示不滿，擔心會引起噪音及其他環境問題，破壞當地景觀，連帶衝擊當地不少民眾賴以維生的觀光產業生計。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，有數名當地居民今天清晨試圖闖入發射地點示威，過程中一度與保全人員發生推擠。

由於過去自澳洲升空的火箭全為軍事用途，故此澳洲航太業界和政府官員均認為，「飛鼠一號」自澳洲升空將是當地具有歷史意義的重大事件。

澳洲 飛鼠一號 火箭

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