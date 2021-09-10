京都將打造「台灣夜市」雞排滷肉飯通通有 網友笑：加這味才道地

台灣夜市是許多外國觀光客來台必去的景點，近來受到疫情紛擾，各大夜市也少了外國遊客的足跡。然而最近在日本，就有業者打算重現台灣夜市，讓因為疫情而無法到台灣玩的日本觀光客，能夠回味逛攤與品嚐台灣美食的感覺。

根據日本媒體「BCN Media Portal」報導，日本飲食業者「Icon株式會社」近日宣布，將以台灣夜市為主要原形，在京都四條烏丸打造「熱烈觀光夜市」。這個夜市預計將提供約70種夜市攤販料理，包括台灣美食胡椒餅、麵線、滷肉飯和雞排等等。除了台灣之外，還會有中國大陸、韓國、泰國、新加坡等多個亞洲地區美食。夜市預計將在13日正式開幕，並於11日舉辦免費試吃口碑場。

台灣常見的麵線、雞排等美食均有提供。圖擷取自 熱烈観光夜市

然而消息出來之後，日本網友們卻表示「夜市精髓就是要邊吃邊逛，但價格很讓人擔心啊，大概買了兩攤就破千圓日幣傷荷包，內用的話又沒辦法逛其他家」、「我看地圖感覺沒很大」、「對密集的邊吃邊逛有什麼防疫對策嗎」、「時間點太不巧了吧，至少也等解除（緊急事態）再說」、「中國才有模仿京都的商店街關門的事件，日本居然還來這套」。

PTT台灣網友們笑說要「加了蟑螂才對味」，其他網友留言「老實說..日本的仿作全是垃圾」、「魯肉飯珍奶雞排可能都要幾百塊」、「沒有很貴的現切水果嗎」、「那幾張圖超像模型的阿」、「有復刻臭水溝嗎??」、「會加入金毛8+9嗎」、「日本做的蚵仔煎能好吃到哪去」、「地瓜球、豆花、綠豆沙、有沒有？」、「還有坐地起價的滷味、現切水果」、「這就一家賣台灣小吃的店而已，查了一下只有36個座位，可是也就只是一家店」。