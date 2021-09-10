美6歲女玩「鬧鬼礦坑」 疑甩出車外墜11樓高坑道慘死

美國科羅拉多州有遊樂場發生恐怖奪命事故！1名6歲女童玩名為「直墜鬧鬼礦坑」（Haunted Mine Drop）的遊樂設施時意外墜斃，該遊樂設施深達110呎（約33米、約11層樓高），快至2.5秒就直落到底部。在場人士透露，女童家人在出事後非常慌張，只知道礦車回來時女童不見了，消息指，女童是在某個時間點被甩出車外墜坑，救護車到場時宣告她當場死亡。法醫指，女童身上有多處被鈍器所傷，仍待確定具體死因。有遊客批評該

遊樂設施的安全措施不足，因只有腰間安全帶而沒有肩帶，有關當局則指設施符合安全要求，有待執法單位對事件作進一步調查。

慘死的6歲女童Wongel Estifanos，日前與家人到科羅拉多州城市葛籣伍德斯普林（Glenwood Springs）度假，周日（5日）晚上她們去當地遊樂場「Glenwood Caverns Adventure Park」遊玩。

女童和家人玩名叫「直墜鬧鬼礦坑」（Haunted Mine Drop）的遊樂設施時離奇死亡，當地媒體只知道發生事故導致女童斃命，警方及樂園均未透露細節。遊樂場發聲明指，出於對女童家人的尊重，樂園最初稱會關閉至周二作調查，其後再更新稱關閉到周六。法醫Robert Glassmire稱，樂園職員事發後馬上為女童急救，但救護員到場時，確定女童已經死亡，女童身上有多處鈍器傷痕，需進一步調查以確定她的具體死因。

美媒透露，據911接線員和目擊者的通話紀錄，女童是在乘車的某個時間點被摔出車外。事發時在場的遊客 Reese Ziegler 向媒體表示，原本下一班就輪到她玩，但設施內的人員發現似乎出了問題，女童的家人則已經走了出來，全部非常慌張，不知發生何事，只知道礦車回來了，但女童不見了。

整條礦坑深度120呎（約36.6米），列車以秒速96呎（約29米）下降110呎（約33.5米），遊戲流程只需2.5秒就完成，有遊客抱怨該機動遊戲速度很快，但安全措施不足，只有安全腰帶，沒有肩帶，「感覺快從座位上甩出來」。

「直墜鬧鬼礦坑」於2017年7月開放，宣稱是第一個直墜地下的遊樂設施，類似室內跳樓機，遊玩感覺會像自由落體，要求遊客身高要有46吋（約117厘米），而且要簽免責聲明。

負責監管科羅拉多州遊樂場、隸屬於州勞工及就業部的石油和公共安全部指，「直墜鬧鬼礦坑」2017年啟用以來，一直符合所有監管要求，最近一次三方檢查是今年6月，檢查時發現的問題已全部處理好。州勞工及就業部稱設施的束縛設備通過了安全檢查，但會再深入調查。當地傳媒指，2001至2017年以來，科羅拉多的遊樂場發生過120次事故，當中有2人死亡、145人受傷。

Estifanos一家來自埃塞俄比亞，「Wongel 」一字有福音的意思。家人在GoFundMe上設立了帳戶，籌集她的葬禮費用，形容她是美麗、有愛心、愛耶穌的女孩，可惜事故帶走了她。

延伸閱讀：

美漢拒捕與警上演公路追逐戰 途中竟割陰莖拋出車外 事後咁解釋

美夫婦貪玩驗DNA 發現12歲幼子生父另有其人 但老公無戴綠帽？

文章授權轉載自《香港01》