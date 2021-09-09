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走私美國海洋技術 中國商人在美遭判2年徒刑

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）中國商人覃樹人（Shuren Qin）週三（8日）在美國法院承認自己為一所中國軍事大學，從美國非法出口了可用於反潛戰的水下監聽技術後，遭判處兩年有期徒刑。

住在美國馬薩諸塞州的覃樹人2005年在中國創立了一家銷售海洋儀器的公司「LinkOcean Technologies」，並於2014年透過美國投資移民計劃與家人一起移民美國，成為永久居民。

2018年時，覃樹人遭檢警起訴，並在今年4月針對10項指控承認有罪，包括串謀違反出口管控、簽證欺詐、洗錢和走私等。美國司法部文件指出，覃樹人曾透過「LinkOcean Technologies」從美國、加拿大及歐洲將水下儀器與技術輸往中國。

路透社報道，該案檢察官表示，2015年至2016年間，覃樹人欺騙一家美國供應商，在沒有獲得出口許可證的情況下，向參與水下無人機項目的中國軍事研究機構西北工業大學出口水下聽音器。

根據美國商務部資料，西北工業大學早在2001年就因國安因素而被美國列入實體清單。被列入實體清單的成員需獲得美國商務部頒發的許可證，才能購買美國技術。

45歲的覃樹人目前已在監獄服刑三個月。波士頓的美國聯邦地區法院法官丹妮絲．卡斯珀（Denise Casper）宣布了量刑裁決，除了2年刑期外，覃樹人還必須繳納2萬美元罰款。本案仍可繼續上訴。

覃樹人的律師薩拉．席爾瓦（Sara Silva）說，當事人不知道西北工業大學預計用這些產品來做什麼，而這些產品也有民用和科學用途。她說：「這些產品並不含有最高機密的技術。」

檢察官最初向覃樹人求處7年半的徒刑，並指控他另外還出口了無人駕駛地面車輛和機器人船，並稱他向中國政府控制的實體總共提供了800萬美元的貨物。他最終只承認自己出口了60個價值10萬美元的水下聽音器的指控。

（綜合報道）

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本文章由德國之聲授權提供】

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