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印度少女被迫裸體唱歌遊村「安撫雨神」祈雨 母親竟在場贊成

香港01 / 撰文：李納德
印度中央邦多處受旱災影響，當地有村落要多名少女裸體遊行「安撫雨神」。（Twitter影片截圖）
印度中央邦多處受旱災影響，當地有村落要多名少女裸體遊行「安撫雨神」。（Twitter影片截圖）

旱災對農村來說可能會帶來毀滅性打擊，但迷信的求雨儀式更恐怖！印度Twitter日前流傳影片，至少6名少女要赤身露體遊村，年紀最小可能只有5歲，現場其他村民與她們一起唱歌。有村民稱旱災令穀稻枯死，認為這樣做可以令上天降雨。當地警方指這是傳統祈雨儀式，村民相信這可「安撫雨神」，當中有少女的母親亦在場，並且表示同意，會調查女孩是否自願。網友炮轟迫少女全裸遊行是極不人道且無恥，印度國家兒童權利保護委員會（NCPCR）關注事件，已要求地方政府提交少女年齡證明及調查報告。

近日印度部分地區遭遇旱災，中央邦多地旱情嚴重。日前Twitter上傳出2條影片，顯示有村落要求至少6名少女赤裸遊村，另1條則是村民解釋這樣做的原因，有指該名女性正是其中1名少女的母親。

事件其實發生於中央邦的達莫市（Damoh）50公里外，1條叫巴尼亞的農村，印媒指，該村要求少女們進行祈雨儀式，至少涉及6名女生，她們要提起木桿，上面綁上1隻青蛙，在部分村民陪同下全村遊行，途中要做一些動作，村民們會陪少女唱印度的宗教歌曲，向「雨神」祈禱。

遊行途中，女孩們要挨家挨戶向村民索要麵粉、豆類、穀物等，收集到的糧食要帶回村廟的社區廚房，村民相信這樣做可以令雨神降雨。另1條流傳的影片中，有女村民解釋遊行原因，是因為旱災導致他們的稻穀枯死，「我們相信這會有來降雨」。印媒指，圍觀的村民當中有那班少女的母親，部分女生看起來只有5歲，只是女童。當地傳媒批評該村以傳統為名強迫無辜少女就範，網友亦指村民做法不人道。

達莫區警方發言人DR Teniwar表示，雖然民眾覺得這是迷信，但村民們信奉這些傳統，更可能是在兒童同意的情況下進行。他透露當地村民每年都會要兒童進行類似儀式，他們相信未成年少女裸體遊行可「安撫雨神」，警方會調查事件，如發現裏面有女孩被人強迫，將會採取行動。

達莫地區的地方稅收官 S Krishna Chaitanya 稱，沒有村民對事件投訴，他們也只能勸導村民，解釋這些儀式無用，不會帶來預期效果。

然而事件經網路廣傳後變得一發不可收拾，除了印媒批評，更有不少外媒報道。印度國家兒童權利保護委員會（NCPCR）關注事件，已要求達莫區政府提交報告，要求當局提交少女的年齡證明、調查報告及其他文件等。

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文章授權轉載自《香港01》

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