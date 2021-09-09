男車子被撞 目擊者留紙條讓他大快人心：肇事者會很震驚！

英國男子約翰（John）日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，豈料肇事司機逃離現場，幸運的是有位目擊者留下手寫紙條，告知約翰肇事者相關訊息，讓約翰大快人心直呼：「這位對我的車造成3000英鎊（約合新台幣11萬元）損失並逃逸的司機，你將會非常震驚。」

目擊者紙條上寫著：「嗨，我們看到一輛灰色福斯Polo車在倒車時撞壞你車子右後方的保險槓。肇事者車牌是XXXXX。如果你想獲得進一步訊息，請打我的電話XXXXX。註：我們拍了肇事者車子的照片。」

約翰稍後補充修車費可能得上修到5000至6000英鎊（約合新台幣19萬-22萬元）甚至更多，稱自己運氣很背。

網友紛紛讚揚陌生目擊者的善行。還有人說之前曾發生相同的事情，「但肇事者逃逸，街上沒人說目睹事發經過，最後得自己負擔所有損失。」