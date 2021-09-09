快訊

回顧新冠肺炎剛爆發的2020年 哪些事值得後疫情時代借鏡？

AZ疫苗副作用 歐盟增列罕見神經病變「格林巴利症候群」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男車子被撞 目擊者留紙條讓他大快人心：肇事者會很震驚！

聯合新聞網 / 綜合報導
英國男子日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，肇事司機逃離現場。圖／取自：ingimage（示意圖，非新聞圖片）
英國男子日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，肇事司機逃離現場。圖／取自：ingimage（示意圖，非新聞圖片）

英國男子約翰（John）日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，豈料肇事司機逃離現場，幸運的是有位目擊者留下手寫紙條，告知約翰肇事者相關訊息，讓約翰大快人心直呼：「這位對我的車造成3000英鎊（約合新台幣11萬元）損失並逃逸的司機，你將會非常震驚。」

目擊者紙條上寫著：「嗨，我們看到一輛灰色福斯Polo車在倒車時撞壞你車子右後方的保險槓。肇事者車牌是XXXXX。如果你想獲得進一步訊息，請打我的電話XXXXX。註：我們拍了肇事者車子的照片。」

約翰稍後補充修車費可能得上修到5000至6000英鎊（約合新台幣19萬-22萬元）甚至更多，稱自己運氣很背。

網友紛紛讚揚陌生目擊者的善行。還有人說之前曾發生相同的事情，「但肇事者逃逸，街上沒人說目睹事發經過，最後得自己負擔所有損失。」

英國

延伸閱讀

影／鋸刀直面而來險戳右眼 男靠面罩保住一命

窮到公司要倒了！老闆買樂透爽中4千萬 獎金發送給員工

20年前因火災痛失妻女 他如今成為救火英雄

影／做脫衣舞孃難啟齒 女做詳細PPT簡報向爸媽坦承秘密

相關新聞

男車子被撞 目擊者留紙條讓他大快人心：肇事者會很震驚！

英國男子約翰（John）日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，豈料肇事司機逃離現場。

「凡爾賽拜金女」瑪麗皇后鑽石手鍊將拍賣 預估拍價1.1億

佳士得（Christie's）拍賣公司8日表示，法國大革命期間被送上斷頭台的瑪麗皇后曾擁有的2條鑽石手鍊，11月將在日內...

異國搭便車危險嗎？跨越3萬5,600公里的公路冒險王

「每次成功攔下便車跳進車廂、噓寒問暖之後，我們最喜歡問駕駛，為什麼你願意為我們停車？」李易安《搭便車不是一件隨機的事》，分享橫跨南美、歐洲與中亞的旅行經驗，搭便車究竟是什麼樣的奇妙冒險？

影／鋸刀直面而來險戳右眼 男靠面罩保住一命

國外一名男子月初使用電動工具時，一大塊鋸刀掉落直接彈向他的臉。

全球暖化與冬季異常低溫矛盾？MIT 找到關鍵證據

極端氣候已侵門踏戶，全民皆知全球暖化為真，但這幾年北半球冬天卻經常出現異常寒冷天氣，最讓人印象深刻的是今年初宛如電影情節的德州冰風暴，這起事件又讓人們質疑

以色列版 「刺激1995」6囚湯匙挖地道越獄成功

以色列一座戒備森嚴的監獄近日發生史上最大規模的越獄事件，六名巴勒斯坦籍囚犯挖地道逃獄成功，手法宛如電影「刺激1995」翻版，而逃獄的犯人身分也一一遭到起底，消息曝光後引發外界關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。