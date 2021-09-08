快訊

今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭譏「泡茶就好」 22歲女建築工人高喊：我也做得到！

聯合新聞網 / 綜合報導
英國22歲女性建築工人不斷遭受「性別歧視」。圖／取自dailystar
英國22歲女性建築工人不斷遭受「性別歧視」。圖／取自dailystar

英國22歲女性建築工人卡琳（Nicole Carlin）4年前開始當學徒以來，就不斷遭受「性別歧視」。同業稱她一定是女同性戀，還嘲諷她代表「產業沒落」，要她去「泡茶」，但她從未因此喪志，堅持踏上這條路。

卡琳資深男性前輩對她的「意見」比較多，因為他們行事作風較傳統，也習慣特定的工作模式，甚至從沒在工地看過女性。

但卡琳決定忽視這些負評，透露周遭女性的支持讓她堅信女性也能進入這個行業：「我希望打破『這是男人活』的迷思，讓女孩們體認這是個值得考慮的絕佳職業。」

卡琳提到她公司裡有4名女性木工和油漆工，身邊還有更多女性有志從事建築工作。她認為性別歧視並未對她產生任何重大影響，是因為女性同業相互支持，並稱「現今越來越多人對女性入這個行業的態度開放。」

最初卡琳的家人對這個愛化妝少女不同的職業選擇感到震驚，但始終支持著她。卡琳目前已完成了技術學院課程，並將結束為期3年的學徒期。

女建築工人私底下很愛化妝。圖／取自dailystar
女建築工人私底下很愛化妝。圖／取自dailystar

性別歧視 建築 英國

延伸閱讀

影／做脫衣舞孃難啟齒 女做詳細PPT簡報向爸媽坦承秘密

扮護理師熱舞挨批 她卯起來拍片「猜猜我做什麼工作？」圈粉2百萬

2次驗孕都陰性、月經沒停過.... 23歲女喝完酒腹痛生下女兒

疫情考驗友情？女醫在新冠重症病房工作 摯友不讓她出席婚禮

相關新聞

遭譏「泡茶就好」 22歲女建築工人高喊：我也做得到！

英國22歲女性建築工人4年前開始當學徒以來，就不斷遭受「性別歧視」。同業稱她一定是女同性戀，還嘲諷她代表「產業沒落」，要她去「泡茶」，但她從未因此喪志，堅持踏上這條路。

「規模7.0強震」突襲墨西哥！美國發佈海嘯警報

墨西哥當地時間7日晚上發生規模7.0地震，震央接近度假勝地阿卡普科（Acapulco），且遠在200英里（約320公里）...

帳戶遭瑞信關閉 艾未未批「與中國關系奇怪」

根據路透社7日的報導，目前居住在葡萄牙的中國藝術家艾未未透露，瑞士信貸銀行以他在中國的「犯罪記錄」為由，關閉了他創建的基金會銀行帳戶，但艾未未在中國從未被判有罪。

20年前因火災痛失妻女 他如今成為救火英雄

美國男性科勒姆（Mark Collum）5日凌晨5點左右聽到一名婦女尖叫求救。他跑到屋外，發現鄰居的房子起火了，他趕緊撥打911並急奔鄰居屋內救人。

印13歲女被司機誘拐載到多處遭最少12人性侵 蹂躪兩天棄巴士

印度性侵事件不斷，日前馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名13歲女孩在浦那（Pune）火車站遭綁架，被帶到民居、旅館、馬路邊等多個地方，先後遭最少12人性侵，蹂躪長達兩日後，被遺棄在公共汽車上。

出生時院方給錯家屬？女子19年後意外發現、索賠近一億

西班牙一名女性正準備向衛生部門尋求300萬歐元（約新台幣9827萬）的賠償，原因竟是19年前當她出生沒多久後，院方意外將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。