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遭譏「泡茶就好」 22歲女建築工人高喊：我也做得到！
英國22歲女性建築工人卡琳（Nicole Carlin）4年前開始當學徒以來，就不斷遭受「性別歧視」。同業稱她一定是女同性戀，還嘲諷她代表「產業沒落」，要她去「泡茶」，但她從未因此喪志，堅持踏上這條路。
卡琳說資深男性前輩對她的「意見」比較多，因為他們行事作風較傳統，也習慣特定的工作模式，甚至從沒在工地看過女性。
但卡琳決定忽視這些負評，透露周遭女性的支持讓她堅信女性也能進入這個行業：「我希望打破『這是男人活』的迷思，讓女孩們體認這是個值得考慮的絕佳職業。」
卡琳提到她公司裡有4名女性木工和油漆工，身邊還有更多女性有志從事建築工作。她認為性別歧視並未對她產生任何重大影響，是因為女性同業相互支持，並稱「現今越來越多人對女性入這個行業的態度開放。」
最初卡琳的家人對這個愛化妝少女不同的職業選擇感到震驚，但始終支持著她。卡琳目前已完成了技術學院課程，並將結束為期3年的學徒期。
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