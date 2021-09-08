快訊

台大確診護理師曾花蓮3日遊 夜市美食景點全入列

不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鋸刀直面而來險戳右眼 男靠面罩保住一命

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名男子使用電動工具時，一大塊鋸刀掉落直接飛向他的臉，所幸他戴著標準護具保護了臉。圖／取自tiktok@maxskippower
國外一名男子使用電動工具時，一大塊鋸刀掉落直接飛向他的臉，所幸他戴著標準護具保護了臉。圖／取自tiktok@maxskippower

國外一名男子彼得斯（Matthew Peters）月初使用電動工具時，一大塊鋸刀掉落直接飛向他的臉，所幸他戴著標準護具，遮住了整張臉，而那塊鋸刀就嵌在護具上，他在影片中寫著：「千鈞一髮」。

網友直呼彼得斯僥倖逃過一劫很幸運，應該去買張彩券，還有人稱彼得斯的經歷很像電影《絕命終結站》的情節。

一名網友提到：「之前看過很多沒戴護具人們去焊接的下場，非常糟糕。」

但也有些人質疑影片是否屬實，指出彼得斯應該是不當使用設備才讓鋸刀彈起。一名網友說：「彼得斯戴的廉價塑膠面罩完全沒法阻擋鋸刀。鋸刀會穿過腦袋！不過這是很好的嘗試。」

彼得斯則堅稱這個意外確實發生了，還開玩笑問：「是否鋸刀盤要插進臉上，才會看起來比較真實？」

@maxskippower

Close call

♬ original sound - Matthew Peters

彩券 電影

延伸閱讀

男上班臨時起意走別條路 意外救出差點身陷火海居民

上班上學設Google鬧鐘小心悲劇 網哭：用自家手機也沒用

也太慘…51歲湖南婦 兩度請閨密男友殺自己還被騙

聚餐吵架不爽 男子竟製作汽油彈在臨江街夜市縱火

相關新聞

影／鋸刀直面而來險戳右眼 男靠面罩保住一命

國外一名男子月初使用電動工具時，一大塊鋸刀掉落直接彈向他的臉。

全球暖化與冬季異常低溫矛盾？MIT 找到關鍵證據

極端氣候已侵門踏戶，全民皆知全球暖化為真，但這幾年北半球冬天卻經常出現異常寒冷天氣，最讓人印象深刻的是今年初宛如電影情節的德州冰風暴，這起事件又讓人們質疑

以色列版 「刺激1995」6囚湯匙挖地道越獄成功

以色列一座戒備森嚴的監獄近日發生史上最大規模的越獄事件，六名巴勒斯坦籍囚犯挖地道逃獄成功，手法宛如電影「刺激1995」翻版，而逃獄的犯人身分也一一遭到起底，消息曝光後引發外界關注。

俄下院選舉3人同名長超像 反對派疑「分身」來分票

俄羅斯19日將進行下議院選舉並發布選舉公報，其中一名反對派參選人維希涅夫斯基（Boris Vishnevsky）發現，竟...

巴西總統帶頭示威反民主 還立法限制社媒監管權

巴西總統波索納洛今天發起抗議活動，他在首都巴西利亞與聖保羅市對支持政府的示威人士作出反民主宣言，威脅聯邦最高法院大法官莫...

遭譏「泡茶就好」 22歲女建築工人高喊：我也做得到！

英國22歲女性建築工人4年前開始當學徒以來，就不斷遭受「性別歧視」。同業稱她一定是女同性戀，還嘲諷她代表「產業沒落」，要她去「泡茶」，但她從未因此喪志，堅持踏上這條路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。