影／鋸刀直面而來險戳右眼 男靠面罩保住一命

國外一名男子彼得斯（Matthew Peters）月初使用電動工具時，一大塊鋸刀掉落直接飛向他的臉，所幸他戴著標準護具，遮住了整張臉，而那塊鋸刀就嵌在護具上，他在影片中寫著：「千鈞一髮」。

網友直呼彼得斯僥倖逃過一劫很幸運，應該去買張彩券，還有人稱彼得斯的經歷很像電影《絕命終結站》的情節。

一名網友提到：「之前看過很多沒戴護具人們去焊接的下場，非常糟糕。」

但也有些人質疑影片是否屬實，指出彼得斯應該是不當使用設備才讓鋸刀彈起。一名網友說：「彼得斯戴的廉價塑膠面罩完全沒法阻擋鋸刀。鋸刀會穿過腦袋！不過這是很好的嘗試。」

彼得斯則堅稱這個意外確實發生了，還開玩笑問：「是否鋸刀盤要插進臉上，才會看起來比較真實？」