聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／鋸刀直面而來險戳右眼 男靠面罩保住一命
國外一名男子彼得斯（Matthew Peters）月初使用電動工具時，一大塊鋸刀掉落直接飛向他的臉，所幸他戴著標準護具，遮住了整張臉，而那塊鋸刀就嵌在護具上，他在影片中寫著：「千鈞一髮」。
網友直呼彼得斯僥倖逃過一劫很幸運，應該去買張彩券，還有人稱彼得斯的經歷很像電影《絕命終結站》的情節。
一名網友提到：「之前看過很多沒戴護具人們去焊接的下場，非常糟糕。」
但也有些人質疑影片是否屬實，指出彼得斯應該是不當使用設備才讓鋸刀彈起。一名網友說：「彼得斯戴的廉價塑膠面罩完全沒法阻擋鋸刀。鋸刀會穿過腦袋！不過這是很好的嘗試。」
彼得斯則堅稱這個意外確實發生了，還開玩笑問：「是否鋸刀盤要插進臉上，才會看起來比較真實？」
@maxskippower
Close call♬ original sound - Matthew Peters
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言