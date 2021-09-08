帳戶遭瑞信關閉 艾未未批「與中國關系奇怪」

根據路透社7日的報導，目前居住在葡萄牙的中國藝術家艾未未透露，瑞士信貸銀行以他在中國的「犯罪記錄」為由，關閉了他創建的基金會銀行帳戶，但艾未未在中國從未被判有罪。

艾未未是在網絡媒體藝術網 (Artnet) 發表的一篇評論文章中揭露此事，據他在文章中所述，本事件發生在今年春天。艾未未在一份電子郵件聲明中告訴路透社：「瑞信銀行最初通知我時稱，他們有一項新政策，要終止所有與有犯罪記錄的人有關的銀行賬戶。」艾未未還補充說，他的基金會當時被要求在9月前轉移這些資金。

艾未未曾幫2008年北京奧運會設計了著名的「鳥巢」體育館，但後來因與中國政府關系生變，導致他在2011年曾被拘留81天，但他說自己從未被正式指控或判刑。

艾未未說，瑞信銀行隨後在今年6月24日打電話給他，說銀行希望「盡快」關閉這個屬於他基金會的賬戶。他說，該銀行經理隨後提到了他幾天前接受一家瑞士報紙的采訪，他在采訪中批評瑞士人民投票贊成更嚴格的「反移民政策」，以此作為關閉賬戶的理由。

瑞士信貸銀行拒絕對艾未未提出的任何指控發表評論，稱該銀行不討論「潛在或現有客戶關系」。艾未未告訴路透社，該賬戶目前正在關閉的過程中，他的基金會只能以非常有限的方式使用帳戶，但仍需將資金轉移出去。

中國對全球銀行的影響

包括瑞信銀行在內的許多西方大銀行已經將在中國不斷增長的超富人群中拓展業務作為其戰略的核心部分。然而，在試圖保持與中國政府的關系時，這也給其中一些銀行帶來了地緣政治問題。

去年路透社曾報道，包括瑞信銀行在內的全球財富管理公司正在審查他們在香港的客戶是否與該城市的民主運動有聯系，以避免受到《香港國安法》的波及。與其他財富管理公司一樣的是，瑞信銀行將其對藝術的贊助作為吸引精通收藏的客戶的一個賣點。瑞信銀行贊助了該國內部和國際上許多的博物館，同時還收藏了8000多件藝術品，特別是側重於新興藝術家。

艾未未說，他以前也遇到過來自德國一家銀行和香港另一家銀行對他做過類似的事，但這兩起事件都沒有得到完整的解釋。他說他不相信瑞信銀行會改變他們的決定。艾未未告訴路透社：「你知道，這些銀行非常傲慢，即使他們真的改變了這個決定，我也不願意與一家與中國有如此奇怪關系的銀行聯系。」

艾未未：作品將被香港博物館排除

除了揭露被瑞信銀行強迫關閉基金會的帳戶外，艾未未在藝術網的文章中也寫道，因為受到香港國安法的影響，所以香港西九文化區M+博物館在今年底開幕時，排除部分作品，其中包含他設計向北京天安門舉中指的作品《透視研究：天安門》。

他批評該博物館此舉與藝術品收藏家丶前瑞士駐中大使希克（Uli Sigg）的初衷背道而馳。艾未未稱，自己曾在世界上其他政府或重要文化建築物中做同樣的事情，但香港去年實施國安法後，政治環境在一夜之間惡化，中國也把「一國兩制」的承諾當作廢紙。他說這個改變也影響了即將成立的M+博物館與希克捐贈藝術作品的初衷。

艾未未稱，他難以相信自己26年前在天安門廣場的作品，會再次成為重大歷史轉捩點的引爆點。目前M+博物館的官方網站上，沒有顯示包含《透視研究：天安門》在內多個館藏的圖像，僅有文字說明。

(綜合報導)

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