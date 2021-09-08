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印13歲女被司機誘拐載到多處遭最少12人性侵 蹂躪兩天棄巴士

香港01 / 撰文： 楊倩
一名13歲女孩在浦那（Pune）火車站遭綁架，被帶到多個地方遭最少12人性侵，蹂躪長達兩日。示意圖／Ingimage
一名13歲女孩在浦那（Pune）火車站遭綁架，被帶到多個地方遭最少12人性侵，蹂躪長達兩日。示意圖／Ingimage

印度性侵事件不斷，日前馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一名13歲女孩在浦那（Pune）火車站遭綁架，被帶到民居、旅館、馬路邊等多個地方，先後遭最少12人性侵，蹂躪長達兩日後，被遺棄在公共汽車上。

據當地媒體報道，8月31日晚上，一名13歲少女正在鬧市浦那火車站等朋友，惟朋友遲遲未到。至晚上11時許，有一名三輪車司機見少女孤單一人，謊稱要載她回家，將其誘騙上車後，綁架去不知名處所，更呼朋喚友性侵少女。隨後少女被帶到民居、旅館以及城市中各種角落，甚至就在路邊，遭最少12名男子性侵，為時長達兩天。

其後少女被拋棄在一輛開往孟買的巴士上。少女從孟買致電當天爽約的朋友，將她接返。

少女的父親在其失蹤後立刻報案，警方卻直到9月5日才找到這名失蹤人口，她表示自己遭人綁架及性侵。

警方至今已逮補14名嫌犯，12人被控性侵，其中2名為鐵路工作人員、多名三輪車司機以及他們的朋友。被捕的還包括少女的朋友，這名成人從孟買接回少女後，並沒有送她回家或通知其家人。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 綁架 印度

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