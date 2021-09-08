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割乳房陰道當標本 華山殺人魔更一審 高院改判無期徒刑

20年前因火災痛失妻女 他如今成為救火英雄

聯合新聞網 / 綜合報導
他20年前因火災痛失妻女，日前從大火中救出鄰居。圖／取自WCVB Channel 5 Boston
他20年前因火災痛失妻女，日前從大火中救出鄰居。圖／取自WCVB Channel 5 Boston

美國男性科勒姆（Mark Collum）5日凌晨5點左右聽到一名婦女尖叫求救。他跑到屋外，發現鄰居的房子起火了，他趕緊撥打911並急奔鄰居屋內救人。

科勒姆回想事發經過表示：「我聽到了『失火了！失火了！』就趕緊穿上衣服衝出去，看到鄰居在廚房打轉，身後有火焰竄出，廚房裡充滿了煙霧。」科勒姆趕忙衝進火場救鄰居。

科勒姆說自己的肺跟鄰居一樣被煙輕微嗆傷，慶幸「最後是個好結局」。

這起事故的背後其實有另一段故事，20年前科勒姆的妻子和4歲、5個月大的2個女兒在家中葬身火海。

科勒姆的妻子和大女兒被火困在房子3樓，可惜難逃一劫。妻子從3樓窗戶丟出小女兒試圖挽救她的生命，小女兒雖然緊急被送往醫院，仍在那裡宣告死亡。而火災發生時，本業為漁夫的科勒姆恰巧出海捕魚。

科勒姆說至今想起奪走妻女的火災仍感到很悲痛，但很高興這次成功救出鄰居：「我很高興自己做了正確的事情，僅此而已。很開心鄰居沒事，今天一切順利。」

火災

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