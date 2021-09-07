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影／手臂舊疾做棒式撐地持續9個半小時 澳男打破世界紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
男負手臂舊疾，平板運動撐地破9個半小時。圖／取自guinnessworldrecords
男負手臂舊疾，平板運動撐地破9個半小時。圖／取自guinnessworldrecords

澳洲男性斯卡利（Daniel Scali）上月6日做平板棒式運動，支撐了長達「9小時30分1秒」，遠遠超越去年前海軍陸戰隊原胡德（George Hood）8小時15分15秒的成績，也打破金氏世界紀錄

卡利12歲時發生事故後罹患了複雜性局部疼痛症候群（Complex Regional Pain Syndrome），大腦向他的手臂發送不正確訊息，手臂只要受到輕微的壓力就會持續疼痛。

卡利在挑戰平板棒式運動時，戴上手臂護套以減輕疼痛，但他透露9個半小時間手臂仍感到刺痛：「我從頭到腳持續疼痛，我的腳麻了，膝蓋和大腿像在燃燒，左臂感覺像著火了。但最終這一切都是值得的。」

卡利事前持續數個月進行伏地挺身與仰臥起坐的集訓，還加強鍛鍊精神層面，克服了內心的障礙。他希望透過自己的經歷，讓人們更理解複雜性局部疼痛症候群，知道世上有很多人每天都在受苦。

他表示：「當我完成平板運動時情緒非常強烈，極度喜悅。我實現了目標，也完成讓人們正視複雜性局部疼痛症候群的任務，還打破記錄。」

卡利希望向人們證明，「無論你的經歷為何、遭遇什麼的痛苦障礙，只要全神貫注並堅信自己做到，就能實現。」

卡利說如果5年前有人要他嘗試打破史上最長的平板運動紀錄，當時的他會自認做不到，也沒勇氣接受他該面對的挑戰。

海軍 陸戰隊 金氏世界紀錄 澳洲

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