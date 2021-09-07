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入海軍陸戰隊受訓 威廉王子表弟、22歲亞瑟成英國王室新星

香港01 / 撰文：羅堃怡
22歲的英國王室成員亞瑟(Arthur Chatto)。（IG@artchatto）
22歲的英國王室成員亞瑟(Arthur Chatto)。（IG@artchatto）

英國王室經常備受注目，隨威廉王子(Prince William)與王妃凱特減少露面，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）移居美國，大眾視線開始轉移到其他王室成員身上。22歲的亞瑟（Arthur Chatto）是威廉和哈里的表弟，一身健美肌肉與陽光笑容令他受到關注，而且他更是1986年以來第2位加入海軍陸戰隊受訓的王室成員。

亞瑟是英國王室王位第29順位繼承人。他的曾祖父是英王佐治六世，外祖母是英女王伊利沙伯二世的妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）。亞瑟2018年在哈利和梅根的婚禮上，就因帥氣外表開始成為外界焦點。

亞瑟熱愛潛水、滑雪及登山等運動，更曾是一名健身教練，同時他又熱心公益，曾為不同慈善機構籌款。一身肌肉的亞瑟曾於社交媒體發放在野外赤裸上身的照片，被英國傳媒封為「第一位公開半裸照的王室成員」，打破王室的保守形象。

22歲的英國王室成員亞瑟(Arthur Chatto)。（IG@artchatto）
22歲的英國王室成員亞瑟(Arthur Chatto)。（IG@artchatto）

據悉亞瑟最近通知英女王，他將加入海軍陸戰隊受訓，是繼王儲查理斯之弟、愛德華王子後，相隔35年再有王室成員加入海軍陸戰隊。其實海軍陸戰隊訓練要求相當嚴格，當年愛德華王子在訓練4個月後，就因捱不住而半途退訓。

消息人士指，英女王得悉亞瑟加入海軍陸戰隊受訓後，感到很高興及自豪。亞瑟更到蘇格蘭的巴摩拉(Balmoral)野營，為訓練做足準備。

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文章授權轉載自《香港01》

王室 海軍 陸戰隊

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