NGO起訴德國5家大企業配合參與新疆強迫勞動

（德國之聲中文網）據德廣聯報導，這份起訴書長達近100頁。受到指控的5家公司近年來與新疆的紡織公司保持著直接或間接的供應關係，有跡象表明這些供應公司參與了強迫勞動。

時代在線引述歐洲憲法和人權中心（European Center for Constitutional and Human Rights）經濟和人權事務負責人薩格-馬斯（Miriam Saage-Maaß）的看法指出：「歐洲政府批評中國破壞人權的現象，但是（歐洲）企業卻可能正在從對維吾爾人的剝削中受益，這是讓人無法接受的。」她說：「現在已經到了關鍵時刻，一旦外界懷疑的強迫勞動得到證實，企業責任人的責任就應該被追究。」

歐洲憲法和人權中心在一份聲明中頁指出，企業不能成為破壞國際法和其它踐踏人權行為的幫凶。

德廣聯採訪的德國維爾茨堡漢學系主任安曉波（Björn Alpermann）仔細研讀了歐洲憲法和人權中心的這份起訴書。他也認為，維吾爾人常常在被脅迫的情況下工作。例如，當他們被關進再教育營後被安排工作。

不過他也指出，要證明起訴書中所述個別供應商公司強迫工人勞動是非常困難的。當地的情況不允許人權活動人士或記者展開自由調查。現在也很少看到比較新的證人報告。安曉波說：「我無法在任何報告的案件中找到十分清晰的強迫勞動的證據」，但是「許多可疑的事實應該得到調查」。

連鎖超市Lidl在接受媒體採訪時表示，公司非常重視這些線索並明確譴責起訴書中所提到的做法。Lidl公司將會「持續、系統地核查潛在的風險，如供應鏈中是否存在侵犯人權的現象」，並「在必要時採取措施予以糾正」。

Lidl公司還表示，一年多前就已經停止同新疆兩家供貨商的合作。

Hugo Boss公司在一份聲明中強調，該公司不會容忍任何形式的強迫或強制勞動以及現代奴工制，公司已經要求供應鏈上的所有合作伙伴做出承諾，確保人權得到尊重，不容忍任何侵犯人權的行為。Hugo Boss已要求其直接供應商確認供應鏈中的商品均按照Hugo Boss的價值和標準生產的。針對供應商的一些指控，Hugo Boss也對生產企業進行了自我審查，並沒有發現強迫勞動的跡象。

但是歐洲憲法和人權中心對Hugo Boss的回應不以為然。該組織經濟和人權事務負責人薩格-馬斯說：「Boss公司並沒有說清楚是誰對生產企業做了審查。」她說，類似TÜV這樣的審查認證機構都撤出了，因為（新疆）當地不允許獨立的認證機構做調查。

薩格-馬斯表示，她所在的組織指控5家德國企業，「首要的目的並不是譴責個別的高管」。這5家企業代表了一個巨大的行業，「我們估計過去一些年很多企業都曾在（新疆）地區生產或者從那裡採購了棉花，」 薩格-馬斯說，「他們都應該認識到，強迫勞動不是一個道德問題，而是可能是最嚴重的犯罪行為。這些企業應該好好想想，他們從中貢獻了多少力量。」

（Tagesschau、Zeit）

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